Videointervista Santi Francesi, "X Factor, l'EP e il tour facevano paura, adesso siamo felici... in tre"

I Santi Francesi, Alessandro e Mario, hanno vinto X-Factor da pochi giorni ma non hanno aspettato neanche un istante per voltare pagina.

Il 12 dicembre è uscito il loro primo EP post-vittoria ‘In Fieri’ in versione digitale, disponibile dal 16 dicembre anche in formato fisico, e contestualmente è stato annunciato anche il tour che partirà da Torino il 18 gennaio 2023.

Un sacco di novità che abbiamo approfondito proprio con il duo nel corso di un’intervista in cui ci hanno svelato alcuni dei loro segreti. Uno di questi è che, in realtà, i Santi Francesi sono 3.

l’ep dei santi francesi e il rapporto con i fast animals

Iniziando da X-Factor e dall’EP in cui sono presenti 4 inediti, uno in feat con i Fast Animals and Slow Kids, e 2 cover presentate sul palco del talent di Sky, il frontman Alessandro ha rivelato che la scelta di presentare di nuovo ‘Non E’ Così Male‘ e non uno degli altri tre brani nel corso della serata degli inediti è dipesa dal fatto che “il percorso era iniziato alle audition con quel brano e ci sembrava giusto continuare e finire allo stesso modo.”

Come detto, è presente anche un inedito con i FASK che, in realtà, è nato un paio di anni fa:

“Circa 8 anni fa sono andato all’Apolide Festival ed ero l’unico che non pogava guardandoli. Piangevo per le emozioni che mi stavano regalando. Da lì, qualche tempo dopo, ho avuto l’ispirazione per scrivere ‘Specchio‘ ma solo poco tempo fa io e Mario abbiamo provato a farlo ascoltare a chi ci aveva dato il LA per scriverlo. Aimone e gli altri sono stati contenti del progetto e abbiamo deciso di collaborare”.

Sulla scelta delle due cover, ‘Sono Un ragazzo Di Strada’ e ‘Creep‘, la scelta è stata semplice perché entrambe le canzoni sono state prodotte in modo così tanto personale dai Santi Francesi che, per loro stessa ammissione, avrebbero voluto che diventassero dei singoli in qualsiasi caso.

Ecco la video intervista.

il tour dei santi francesi e la formazione completa

Dopo la pubblicazione di ‘In Fieri‘ i Santi Francesi hanno iniziato subito a prepararsi per il loro primo, vero tour che partirà il 18 gennaio da Torino.

Data l’elevata richiesta di biglietti, alcune delle date precedentemente annunciate in venue più piccole sono state confermate ma in luoghi più grandi e adatti alla quantità di fan.

Una di queste, quella di Milano, è stata spostata dal Santeria all’Alcatraz mentre la prima a Torino passa dall’Hiroshima al Teatro Della Concordia. La terza data con cambio venue, quella di Bologna, passa dal Locomotiv all’Estragon.

Di seguito tutto il calendario:

18 gennaio 2023 – TORINO – Teatro della Concordia – VENUE UPGRADE

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Estragon – VENUE UPGRADE

24 gennaio 2023 – MILANO – Alcatraz – VENUE UPGRADE

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue (SOLD OUT)

27 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Una delle curiosità svelate da Alessandro è che, in realtà la formazione live dei Santi Francesi prevede un terzo elemento alla batteria:

“La verità è che preferiamo non distrarci dalle nostre attività quando siamo sul palco e avere una persona fissa alla batteria. Saremo sempre in 3 in tour ma i Santi Francesi originali siamo sempre io e Mario. A X-Factor eravamo in dubbio se accettare o meno di partecipare proprio perché non sapevamo se andare da soli o in formazione completa da live ma, alla fine, è andato tutto bene così”.

Tornando all’album, per i Santi Francesi ci sarà spazio per un firma-copie speciale a Milano, sabato 17 dicembre alle 16:00, presso la Mondadori di Piazza Duomo.

