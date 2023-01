A pochi giorni dal via del tour i Santi Francesi lanciano “Medicine”

Santi Francesi Medicine significato del testo del nuovo singolo estratto dall’album In Fieri.

“Niente poesia, ma un grave desiderio di sentirsi. Di avere cura. Non tutte le medicine sono racchiuse in una pillola, alcune hanno forma umana” è il claim del nuovo estratto dall’EP del duo vincitore dell’ultima edizione di X Factor.

Santi francesi medicine significato del brano

Medicine è entrato in rotazione radiofonica da venerdì 13 gennaio. Il pezzo è prodotto dal duo insieme ad Antonio Filippelli e racconta con una metafora di un amore salvifico… d’altronde non tutte le medicine sono racchiuse in una pillola!

Il pezzo è accompagnato da un video prodotto da Borotalco.tv e diretto da Nicola Bussei e Asia J. Lanni che potete vedere qui a seguire.

Dal 18 gennaio i Santi Francesi partiranno in tour da Torino dove al Teatro della Concordia insieme a loro ci sarà ospite Iako, uno dei concorrenti di X Factor mentre il 24 gennaio all’Alcatraz di Milano, avranno sul palco i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

Ecco il calendario aggiornato con i live prodotti da Vivo Concerti:

18 gennaio 2023 – TORINO – Teatro della Concordia

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Estragon

24 gennaio 2023 – MILANO – Alcatraz

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue – SOLD OUT

27 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue – SOLD OUT

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Santi francesi medicine testo

Ho già le medicine

Se vuoi, possiamo bere

Ma non è vero che si muore

Oh no, guarda che fine

Non c’è più religione

Dimmi cosa devo fare

Per farti restare

Queste medicine fanno bene

Dolci medicine come miele

Come vuoi, come vuoi, come vuoi

Faccio finta di niente

Ma ti ho visto la pelle

Sono troppi due passi da te

Ho già le medicine

Abbi fede che tutto avrà fine

Ma non è vero che si muore

È come fosse notte e temo taci e taccia questo scemo

E legati alla bocca mia mentre si spacca

Parla ancora, bevi, suona, balli bene anche da sola

E poi che te ne fotterà se la gente si droga

Queste medicine fanno bene

Dolci medicine come miele

Come vuoi, come vuoi, come vuoi

Faccio finta di niente

Ma ti ho visto la pelle

Sono troppi due passi da te

Ti prego, guardami bene

Sono lo stesso di sempre

Non ho bevuto più niente di niente

Un minuto se sono con te

Queste medicine fanno bene

Dolci medicine come miele

Come vuoi, come vuoi, come vuoi

Faccio finta di niente

Ma ti ho visto la pelle

Sono troppi due passi da te

Queste medicine fanno bene

Dolci medicine come miele

Come vuoi, come vuoi, come vuoi

Faccio finta di niente

Ma ti ho visto la pelle

Sono troppi due passi da te

Sono troppi due passi da te