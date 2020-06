E’ uscito per SuoniVisioni Records con distribuzione Carosello Quindi, il singolo d’esordio di Santachiara.

Si tratta di un brano che può essere considerato come una resa dei conti, un punto della situazione musicato in chiave acustica. Un pezzo intimo, innamorato, figlio della notte e di qualche bicchiere in più.

“Ho scritto questo pezzo in un momento di grandi cambiamenti sia in termini di relazioni sentimentali sia in termini di stile di vita; mi ero appena trasferito a Napoli e stavo vivendo le prime esperienze della grande città e le responsabilità che comportano. Il titolo è ‘QUINDI’ perché è la classica cosa che si chiede quando si vuole fare un po’ il punto della situazione, una sorta di ‘resa dei conti… Tuttavia, proprio, nel momento del ‘quindi’ ho capito che non avevo bisogno di classificare tutto, perché, anche se ci rassicurano, le etichette vanno messe sulle cose e non sulle persone.”

Queste le parole di Santachiara che prosegue:

“Tornato a casa un po’ brillo ho preso la chitarra e quasi ‘urlato’ le parole che poi sono diventate il testo della canzone… ne è uscita fuori una cosa talmente intima e innamorata che ho deciso di lasciarla così, come se chi la ascoltasse fosse stato con me in quel pomeriggio a casa mia nel momento in cui la stavo scrivendo.”

SANTACHIARA

Santachiara è il nome d’arte di Luigi, nato ad Alberobello nel 1998. La sua infanzia è on the road, al seguito dei genitori artisti di strada.

Trascorre l’adolescenza a Spoleto per poi trasferirsi a Napoli nel quartiere Santa Chiara, cuore del centro storico della città. Il nome d’arte arriva proprio da lì e dalla figura della religiosa, una delle più importanti nate in Umbria, regione d’origine di Luigi.

Nella città partenopea l’artista si immerge in una realtà viva e stimolante, dove comincia a scrivere appunti, sensazioni, suoni e visioni che in seguito trasformerà in canzoni.

Si appassiona dapprima al rap, ma successivamente inizia ad ascoltare di tutto: dal cantautorato italiano al rock, passando per la techno, la classica e l’urban.

Studia pianoforte e chitarra e inizia a creare al computer le prime produzioni, un melting pot di generi in cui Santachiara si identifica e di cui è orgoglioso.