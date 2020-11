Santachiara Lasciarmi andare e Silenzioso

Sono passate due settimane dall’uscita di Tutto Gira, il singolo che ha dato il via a un percorso di avvicinamento a Sette Pezzi, l’album d’esordio del cantautore Santachiara. È ora il momento di due nuove release, Lasciarmi andare e Silenzioso, disponibili sulle piattaforme digitali (SuoniVisioni / Carosello Records).

Il 27 novembre è il giorno dell’uscita del disco d’esordio del giovane artista di Alberobello e la modalità cui cui viene svelato è inedita e del tutto particolare.

SANTACHIARA LASCIARMI ANDARE

Lasciarmi Andare è il secondo capitolo di una playlist che ogni martedì si arricchisce di una nuova traccia.

“La canzone rappresenta il ‘secondo momento’: dalla grinta dello start di ‘Tutto Gira’ si giunge a ‘Lasciarmi andare’, composta da due mondi che si scontrano e si accompagnano. Da una parte l’incertezza dovuta al relativismo che accompagna le nuove scoperte ed esperienze, dall’altra il “lasciarsi andare” e godersi quel poco che c’è di bello nella spontaneità di una vita che va come deve andare. È la congiunzione tra festa e solitudine, tra voli della mente e concretezza: LASCIARMI ANDARE è il sabato.”

SANTACHIARA LASCIARMI ANDARE – IL TESTO

Autore: Luigi Picone

Compositore: Andrea Cosenza

Che poi l’arte sai è un concetto

Noi tra il fisso è ciò che è incerto

C’è un abisso tra me e i posso

Io mi fischio ad un concerto

Siamo, fiori nel deserto

Un volere spento

Un vecchio bussa e scendo

E sta vita è una tango

io madame non so ballarlo

Cerco spazio col distacco

Per lo scazzo poi mi affanno

E cerco un posto lontano dai post

Un po’ più caldo di uno schermo

Un po’ più vero di uno scherzo

Un po’ più scemo devo esserlo, sai

Mi disse un tizio che una vita dura un fischio

Che una stripper paga il fisco e il tuo partito ti odia

E basterà un tramonto a renderci immortali

A ricordarci quanto vale e a ricordarmi che poi scade

Babe, C’è una vista da paura sull’inferno delle cose che non reggo

Ora maybe, dovrei stressarmi un po’ di meno e bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

Babe, C’è una vista da paura sull’inferno delle cose che non reggo

Ora maybe, dovrei stressarmi un po’ di meno bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

babe, dovrei stressarmi un po’ di meno bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

E c’è amore in una festa

siamo un fiore in winchester

che poi è presto per le tasse

ma c’abbiamo già le teste si

Il film di questa vita sembra l’abbia scritta Fincher

io mi vedo ai quarant’anni un po’ più stronzo come un Pincher

E si va,

Per queste strade

Lanciando sassi di autostima contro i falsi e gli arrabbiati

E accetterò

Le mie domande

Cercando i sogni e le speranze nel cassetto un po più grande

Babe, C’è una vista da paura sull’inferno delle cose che non reggo

Ora maybe, dovrei stressarmi un po’ di meno e bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

Babe, C’è una vista da paura sull’inferno delle cose che non reggo

Ora maybe, dovrei stressarmi un po’ di meno bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

babe, dovrei stressarmi un po’ di meno bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

Babe

Dovrei stressarmi un po’ di meno bere un cola col pampero e sai lasciarmi andare

maybe

SANTACHIARA SILENZIOSO

“Gymnopedie n.1 di Erik Satie accompagna il contrasto di questa danza tra giusto e sbagliato. Il pezzo è silenzioso ma urla, come in una giornata grigia a casa la domenica mattina. È uno sguardo sul passato distratto da quello che conta davvero, è una voglia di migliorare, di mettersi in pari nonostante le forze per farlo sembrano lontane anni luce, è uno sguardo sul passato distratto da quello che conta davvero, è una voglia di migliorare”.

SANTACHIARA SILENZIOSO – IL TESTO

Testo di Luigi Picone

Musica di Andrea Cosenza

E non c’è più tempo per rifarsi

Io mi odio che sono un cliché

E sta vita ti regala schiaffi

Chiudo un occhio che ne vedo meno

voglio un bel finale tipo un film

Ma ho paura quindi taglio i fili

E il suo tipo somiglia a James Dean

E sta vita è come stare in fila

E ho perso attimi sereni per averne uno di troppo

Mamma quanti treni ho perso e mi dicevo che mi importa

Penso troppo mi diceva la mia ex

Che c’ho addosso troppo stress

Che si vede quando sto depresso

È una vita che mi chiedo se l’amore è ansia

Se il lavoro paga se tornerò mai a Praga

Se c’è tristezza nello stare un po’ da soli

Sai c’è un film stasera che ha il sapore dei tuoi vecchi odori

E io, che me ne andrò da solo una mattina di Novembre

E poi ripenserò a quel sogno di una vita fa

E ci cercheremo nello specchio

senza neanche una chiamata

io sarò come il mio vecchio

come ha detto ma

Io che in lista c’ho i regali del 2006

Ed il tempo passa in fretta era famoso “Train”

Il silenzioso in testa non sento più i miei vorrei

Ormai ho visto tre Tg e non spero più in niente

E la vita è bella come viene

Lo disse Massimo non è granché

Sono vivo solo preso bene

Una voce in testa guasta il bere

Lei non parla io mi fisso c’è un mio frere che ride

E mi spezzo un’altra volta bravo sii gentile

Mi consolo con mia nonna fa la pasta al forno

E c’è un sito che mi ispira vedo un video (ah)

È che in testa c’ho i nodi

c’è troppa nebbia sui colli

stasera non vedo luna ne stelle

E c’ho una fretta di mio

che poi col cazzo che godi

già è tanto fermarsi a bere un bicchiere

E io, che capirò di nuovo che c’è il freddo anche d’estate

E un altro giorno da buttare ma poi sogno te

Io che in lista c’ho i regali del 2006

Ed il tempo passa in fretta era famoso “Train”

Il silenzioso in testa non sento più i miei vorrei

Ormai ho visto tre Tg e non spero più in niente

Ormai ho visto tre Tg e non spero più in niente

Foto di Enrico Barone