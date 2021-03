Sanremo VS Amici: Lucio Presta bacchetta il Ministro Franceschini su Twitter

Sanremo VS Amici la questione è il pubblico in studio e Lucio Presta, manager del presentatore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, non ci sta.

La polemica è scoppiata dopo la messa in onda della prima puntata di Amici di Maria De Filippi sabato scorso. Nel programma infatti era presente il pubblico in studio, ovviamente dovutamente distanziato, separato dal plexiglass e con mascherina, e questo ha fatto scattare la rabbia del noto agente dei più noti personaggi televisivi, da Antonella Clerici a Lorella Cuccarini, giusto per citarne qualcuno.

L’attacco via Twitter di Lucio Presta non è indirizzato ovviamente a Maria De Filippi ma al Ministro della Cultura Dario Franceschini che, nei mesi scorsi, si era fortemente opposto alla presenza del pubblico all’interno del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo arrivando a vietarlo tassativamente e costringendo Amadeus a riorganizzare in parte lo spettacolo.

Presta ha postato un video della trasmissione di Canale 5, Amici per l’appunto, con il pubblico:

“Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro Dario Franceschini cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?“

La contestazione di Lucio Presta in effetti è lecita visto che, anche se si svolge in un Teatro, anche il Festival di Sanremo è un programma televisivo e, per rispettare tutte le norme dell’emergenza sanitaria, si stava provvedendo a riorganizzare il Teatro Ariston prima dello stop.