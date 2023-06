Sanremo giovani 2023, fuori il regolamento. 3 artisti promossi a big e cambia la definizione di inedito

Sanremo Giovani 2023 regolamento. Nella giornata di oggi, 5 giugno 2023, la Rai ha pubblicato il regolamento della nuova edizione del Contest legato al Festival di Sanremo 2024 a cura di Amadeus.

La prima novità è che i giovani che approderanno sul palco dell’Ariston, andando ad unirsi al cast del Big nella gara principale, tornano ad essere tre come per Sanremo 2022.

Anche lo scorso anno sarebbero dovuti essere tre ma Amadeus decise di aumentare il numero a sei, un numero forse un po’ eccessivo per il pubblico. Il Direttore artistico comunque può, è noto, cambiare idea in corso d’opera.

Altra novità è il termine inedito che viene sostituito nel regolamento con “canzone nuova”.

Confermato inoltre Area Sanremo 2023 con alla guida Amadeus.

SANREMO GIOVANI 2023 COME PARTECIPARE

Ricordando che trovate il regolamento completo qui ecco le principali cose da sapere.

Sarà possibile iscriversi a partire dalle ore 18 del 15 giugno 2023 e tassativamente entro e non oltre domenica 15 ottobre 2023. La piattaforma per l’upload dei pezzi sarà disponibile fino alle ore 18 del 15/10.

L’iscrizione avverrà attraverso sito del Festival (qui).

Dovranno essere inviate la scheda del form presente sul sito con i dati dell’artista e dei compositori e autori della canzone nuova. Video, audio e testo del pezzo, una foto e una breve presentazione dell’artista e del suo progetto artistico.

REQUISITI

CANZONE NUOVA

Come dicevamo in apertura termine inedito cambia nel regolamento in “canzone nuova” (o “brano nuovo”). Sarà necessaria avere una canzone nuova nella fasi di selezioni e, come negli anni scorsi, successivamente una seconda canzone per il Festival.

La “canzone nuova” dovrà avere il testo in lingua italiana e potrà contenere parole e/o locuzioni e/o brevi frasi in lingua dialettale o straniera purché non snaturino il complessivo carattere italiano del testo del brano.

È considerata “canzone nuova” la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata fruita da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in alcun modo in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

A pagina 12 e 13 del regolamento completo che trovate QUI i criteri secondo cui un brano soddisfa o non soddisfa le caratteristiche di “canzone nuova”.

CASA DISCOGRAFICA

A differenza di Area Sanremo, per partecipare a Sanremo giovani è necessario essere presentati da una casa discografica.

ETÀ

Rimane invariata l’età minima di 16 anni compiuti all’1 gennaio 2014 e il non aver ancora compiuto il 30° anno nella stessa data.

CONDIZIONI

Non aver mai preso parte dal Festival di Sanremo nella categoria Big/Campioni o in quella unica. Non partecipare ad Area Sanremo 2023.

Essere presenti sul mercato musicale con la commercializzazione di almeno due brani

SECONDA CANZONE “nuova”

Gli artisti che saranno scelti per l’audizione dal vivo dovranno far pervenire all’organizzazione una seconda “canzone nuova” che potrà anch’essa essere valutata dalla Commissione Musicale che potrebbe anche richiederne l’esecuzione live. Il secondo brano sarà quello che, in caso di podio alla finale, sarà presentata in gara al Festival di Sanremo 2024.

La stessa cosa varrà per i vincitori di Area Sanremo 2023.

LA 3 FASI di Sanremo giovani 2023

Fase di ascolto

La prima fase è quella di ascolto e valutazione da parte della Commissione Musicale di tutte le canzoni “nuove” di Artisti (singoli o gruppi) fatte pervenire.

Da qui verranno scelti almeno 30 artisti per l’audizione dal vivo.

Audizione dal vivo

Attraverso un’audizione dal vivo a Roma la Commissione Musicale capitanata da Amadeus sceglierà 8 artisti che parteciperanno con le relative canzoni nuove alla serata finale di Sanremo Giovani.

Serata finale

In diretta nella prima serata di Rai 1 a Dicembre. Vi prenderanno parte 8 artisti selezionati dalle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani e 4 da Area Sanremo 2023. I 12 artisti si esibiranno e saranno votati nuovamente da Direttore artistico e dalla Commissione Musicale entrambi con peso al 50%. I primi tre classificati entreranno nel cast del Festival con una seconda canzone nuova.