Sanremo giovani 2023: ecco chi merita l’Ariston per la redazione di All Music Italia

Mancano 10 giorni alla finale di Sanremo Giovani 2023, finale che ricordiamo avrà luogo il 19 dicembre in prima serata su Rai 1.

Agli 8 artisti selezionati tramite le proposte dirette delle case discografiche si sono aggiunti nei giorni scorsi 4 cantanti provenienti da Area Sanremo 2023 ormai anch’essa dominata ormai dalla presenza delle major discografiche.

In questo articolo abbiamo potuto leggere il parere del nostro critico musicale sui 12 brani che ci consegneranno gli ultimi tre “big” del Festival di Sanremo 2024. Ora è giunto il momento di dare spazio al resto della redazione di All Music Italia non per delle recensioni ma per delle indicazioni sui brani che hanno colpito di più ognuno di noi e, in alcuni casi, per dei pronostici su chi riuscirà ad arrivare sul palco dell’Ariston.

