Sanremo Giovani 2023: online i brani dei primi 8 finalisti in attesa che siano scelti i 4 di Area Sanremo

Sanremo giovani 2023 testi e video dei brani in gara.

L’11 novembre scorso Amadeus e la Commissione Musicale formata da lui stesso e dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, dopo aver ascoltato dal vivo a Roma i 49 artisti selezionati, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023.

L’appuntamento, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, è previsto per il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 oltre che in streaming su Rai Play.

I finalisti saranno anche quest’anno 12 e ci sarà da aspettare il 26 novembre per conoscere i quattro vincitori di Area Sanremo 2023 che si uniranno al cast.

Nei 12 nomi scelti, alcuni per il momento anche molto noti (vedi qui), ci saranno i tre che entreranno a far parte da big al Festival di Sanremo 2024 come già accaduto negli ultimi anni per Yuman, Matteo Romano, Tananai, gIANMARIA, Sethu, Olly, Shari, Will e Colla Zio. Tre nomi che, su scelta di Amadeus, potrebbero anche salire a quattro nella serata finale.

I vincitori di Sanremo Giovani 2023 si esibiranno con un nuovo brano inedito, nella Categoria “big” della 74ª edizione del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.

Nell’attesa di conoscere i nomi di Area Sanremo sono già disponibili i brani, Se volete ascoltarli, vedere i video e conoscere i testi dei brani cliccate in basso su continua.