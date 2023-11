Sanremo Giovani 2023: gli 8 selezionati partono già con 5 dischi platino, 1 disco d’oro e fama tra talent e social

Dopo l’audizione di venerdì 10 novembre di fronte ad Amadeus e alla Commissione artistica, sabato sono stati scelti e svelati gli 8 artisti, su 49 presenti, che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 il 19 dicembre prossimo.

Un obiettivo importante in quanto, dopo che a loro si aggiungeranno i 4 vincitori di Area Sanremo, si avrà il cast dei 12 artisti in gara che lotteranno per i tre posti da big i gara al Festival di Sanremo 2024. Tre posti che, secondo noi, diventeranno quattro in battuta finale (tre dal regolamento discografico e uno da Area Sanremo?).

In attesa di scoprire gli ultimi quattro artisti selezionati All Music Italia, dopo aver approfondito le certificazioni dei 49 delle audizioni, questa volta ha voluto approfondire il grado di notorietà e successo che già riscuotono, o meno gli 8 artisti scelti per Sanremo Giovani 2023.

Prima di svelarvi i dati artista per artisti vi anticipiamo che gli 8 artisti sommati insieme superano un milione di follower su Instagram (Tancredi ne ha quasi 350.000), 2 milioni e mezzo di ascoltatori su Spotify, di cui oltre un milione di Clara, e vantano duetti con nomi importanti della nuova scena musicale italiana da Tedua a Madame, da Elisa a Mr. Rain.

A questo ovviamente si aggiungono i cinque dischi di platino e il disco d’oro già citati nel titolo di questo articolo. Solo due artisti sono realmente ancora da lanciare. Cliccate in basso su continua per i dettagli.