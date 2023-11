Sanremo Giovani 2023: ecco i primi 8 finalisti

Sabato 11 novembre 2023

Amadeus, ha annunciato i nomi dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023.

8 giovani artisti selezionati tra i 49 finalisti per le audizioni live. di cui vi abbiamo scritto qui.

Sanremo Giovani 2023 i primi 8 finalisti

Eccoli in rigoroso ordine alfabetico:

bnkr44 – Effetti speciali – (Puro Srl)

CLARA – Boulevard – (Warner Music Italia)

Grenbaud – Mama – (Universal Music Italia)

Jacopo Sol – COSE CHE NON SAI – (Universal Music Italia)

Lor3n – Fiore D’inverno – Musica è (Cosmig srls)

SANTI FRANCESI – Occhi tristi – (Sony Music Entertainment Italy)

Tancredi – Perle (Warner Music Italia)

Vale LP – Stronza – (Sugar Srl)

A loro si aggiungeranno i quattro finalisti di Area Sanremo per la finale del 19 dicembre su Rai1.

Amadeus ha presentato così la scelta:

“Complimenti a questi 8 finalisti ma complimenti a tutti i ragazzi, il livello quest’anno era altissimo è stato difficilissimo per noi della commissione poter decidere e prendere una decisione finale e darvi un elenco ma siamo felicissimi e orgogliosi di portarli a Sanremo Giovani questi ragazzi.

In bocca la lupo a loro e vi aspettiamo su Rai1 in diretta il 19 dicembre in attesa dei quattro ragazzi che arriveranno da Area Sanremo. Grazie a tutti”

Appuntamento, quindi, per la finalissima di Sanremo Giovani in cui conosceremo i nomi dei giovani promossi big per il Festival di Sanremo 2024.

Immagine di copertina dalla pagine ufficiale del sito di Rai1