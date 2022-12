Sanremo Giovani 2022: “Tua Amelie” testo, significato e video del brano di Noor

NOOR Tua Amelie testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022.

Ancora pochissime ore e scopriremo se Tua Amelie, pezzo della giovane NOOR, sarà uno dei sei brani che a febbraio avrà l’onore di partecipare al Festival di Sanremo 2023 insieme a 22 fra i più importanti BIG della canzone italiana.

Il 16 dicembre, infatti, andrà in scena dal Casinò di Sanremo (e in diretta su Rai Uno, come sempre) la finalissima di Sanremo Giovani 2022, il concorso che per l’occasione Amadeus ha deciso di modificare concedendo a ben 6 giovani talenti di giocarsi la loro possibilità di esibirsi all’Ariston.

Fra di loro ci potrebbe NOOR, una delle quattro vincitrici del concorso parallelo Area Sanremo, in gara con un pezzo disponibile in radio e nelle piattaforme digitali a partire dallo scorso 13 dicembre.

Chi è NOOR: la biografia dell’artista

Fin dall’infanzia la musica è stata al centro della vita di NOOR, giovanissima e promettente artista diciottene che ha utilizzato quest’arte per cercare in qualche modo di superare la sua forte timidezza.

NOOR ha studiato a lungo pianoforte e canto ma è solo di recente, nell’ultimo paio di anni, che ha iniziato a destreggiarsi anche con la scrittura dei suoi stessi brani. Cresciuta ad Urbino è da sempre stata circondata da stimoli culturali diversi, essendo per metà italiana e per metà kirghiza.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo lo fa nel 2021 nella serie tv Tu non sai chi sono io, mentre il suo debutto discografico arriva a marzo 2021 con il primo singolo Respiro, seguito a maggio dello stesso anno da A Quando. NOOR è stata negli ultimi tempi in studio di registrazione per mettere a punto il suo disco d’esordio.

Noor TUA AMELIE significato del brano

Il pezzo è stato scritto dalla stess NOOR con la collaborazione di Marcio, Marco Rettani, Enrico Palmosi e Davide Di Gregorio.

Parlando del significato della sua canzone, l’artista ha commentato:

È un grido di aiuto e di liberazione allo stesso momento. È la mia storia e quella di tante ragazze. In questa canzone c’è sicuramente un po’ della mia sofferenza che ho cercato nel tempo grazie alla musica di trasformare in consapevolezza di chi sono e di chi voglio essere. La musica per me è: costante, necessità, libertà. La mia musica è il connubio dei 2 mondi che mi porto dentro, che sono quelli della mamma e papà. Il primo è un mondo emotivo, l’anima. Il secondo è un mondo razionale, il corpo. Mia madre e io siamo nate in Kirghizistan, in Asia centrale, vicino il Kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kirghizistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze”.

Audio, video e testo di Tua Amelie di Noor



Distruggimi

prima che riesca a vederti di schiena

quando mi guardi quei pochi secondi

diventano un invito a cena

Dolce Amelie, dicevi così

Occhi lucidi bruciano ancora, sei fatta così

Ma non stringermi

Ho bisogno di cadere sola

Ma ti ho fatto più male di me

Per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

Tua Amelie.

Non mi hai spogliato solo col pensiero

Ma se ci penso metto l’odio in tasca

Forse davvero non valevi il tempo

Di riconoscerti in mezzo a una festa

Vestito corto solo per piacerti

Diamanti addosso sono maledetti

Che ci siamo detti

Stringi forte i denti

E, Amelie, proteggiti

Però hai fatto più male tu a me

per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

Avrai sete a guardarmi

Hai lasciato due gocce Chanel

Luce blu e tanti schiaffi

Saprai ricordarti

Di strade che portano a me

Oh Amelie, Amelie

Resta la stessa,

La stessa Amelie

La stessa Amelie

Tua Amelie.

Chiusa dentro una stanza

Amelie, non ti basta?

Hai paura di tirarti su

Ma se poi non ti passa

Amelie le tue labbra

Si chiudono e non ridi più, e sei bellissima per chi ti guarda

Sei tua e di nessun’altra, e sei bellissima anche senza forze

Sei tua solo se ne hai voglia

Puoi cercarmi sul tardi, avrai fame a guardarmi

Hai lasciato veleno Chanel

Luce blu e tanti graffi

Saprai ricordarti

Di stanze che portano a me

Oh Amelie, Amelie

Resta la stessa

La stessa Amelie

La stessa Amelie, Tua Amelie.