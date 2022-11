Area Sanremo 2022: Amadeus e Commissione scelgono gli ultimi 4 nomi per Sanremo Giovani

Festival di Sanremo 2023, cast: J-Ax, Bocelli, Coez, Mengoni... ma quanti assi ha nella manica Amadeus?

Festival di Sanremo 2023 big in gara. Mancano meno di venti giorni alla termine della presentazione dei brani inediti da parte dei cantanti che vorrebbero entrare nel cast della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. La data in questione è il 28 novembre 2022. Nel frattempo il direttore artistico e presentatore della kermesse, Amadeus, non...