Area Sanremo 2022: scelti i 20 artisti che si giocano i quattro posti rimanenti per Sanremo Giovani

Sabato 26 novembre Amadeus si è recato al Palafiori di Sanremo per ascoltare insieme alla Commissione di Valutazione composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino i 46 finalisti di Area Sanremo 2022.

Tra loro sono stati selezionati 20 artisti che si esibiranno domenica 27 novembre davanti alla Commissione Musicale RAI che, insieme ad Amadeus, decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

AREA SANREMO 2022, manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolé, quest’anno ha visto per la prima volta Amadeus nel ruolo di Direttore artistico.

Nel corso degli ascolti di oggi è stata anche consegnata la targa “Vittorio De Scalzi” alla lombarda Sarah Toscano.

La sera del 26 novembre inoltre l’Orchestra Sinfonica di Sanremo regalerà ai 20 artisti la possibilità di esibirsi con un’orchestra di 36 elementi, diretta dal Maestro Ernesto Colombo, misurandosi con alcuni brani proposti dalla Fondazione. Un’esperienza durante la quale il Direttore d’Orchestra e alcuni professori daranno consigli utili ai candidati sul proprio percorso artistico.

Ma scopriamo i 20 artisti prescelti tra cui troviamo nomi noti come I Tristi, già vincitori qualche anno fa dell’1MNext del Concerto del Primo Maggio, Fellow da Castrocaro 2020 e X-Factor 15, Romeo & Drill, duo di Leave Music (etichetta indipendente di Quartana che da tre anni riesce a portare artisti al Festival. Dal Gaudiano ad Avincola passando per Yuman).

Ecco la lista: