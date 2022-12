Sanremo Giovani 2022: “Asfalto” testo, significato e video del brano di Colla Zio

Asfalto Colla Zio testo e significato della canzone in gara a Sanremo Giovani 2022.

Lo scorso 9 dicembre è stato reso disponibile online Asfalto, il brano che i Colla Zio presenteranno in gara alla finale di Sanremo Giovani 2022, in programma su Rai Uno il prossimo 16 dicembre, come sempre con la conduzione (e la direzione artistica) di Amadeus.



I Colla Zio, nello specifico, sono uno dei quattro finalisti di Area Sanremo, il concorso parallelo le cui selezioni si sono chiuse domenica 27 dicembre davanti alla Commissione Musicale Rai.

Chi sono i Colla Zio: la biografia del gruppo

La chiave di lettura del colletivo è la fluidità: ogni membro, infatti, porta all’interno del progetto un’influenza distinta. Nel loro tessuro sonoro pop complesso si alternano barre e canto, con un’esplosione di energia che trova la sua massima manifestazione sul palco, dal vivo.

Andrea Armo Arminio, Andrea Mala Malatesta, Francesco Glampo Lamperti, Tommaso Berna Bernasconi , Tommaso Petta Manzoni formano il gruppo, che ha fatto il suo esordio con l’EP Zafferano, uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music nel 2021.

COLLA ZIO ASFALTO significato del brano

Il giovane collettivo milanese (non amano definirsi “gruppo”, preferiscono chiamarsi “banda” o per l’appunto “colla”) hanno parlato in questi termini della loro canzone:

“Si tratta di una danza liberatoria: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli. La musica come unica via, come mezzo attraverso il quale esprimere la propria visione del mondo: è questo l’assioma della Colla, un invito a rimanere sempre in movimento, ma coi piedi ben piantati a terra.“

Il loro debutto live lo fanno al Mi Manchi al Circolo Magnolia e nel corso della stessa estate condividono il palco con artisti del calibro di Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola.

Nel 2022, entrando nel roster di Virgin Music Las (Universal Music) pubblicano nuovi pezzi, tra cui uno con i colleghi Selton (chiara) ma anche Ci rimango male quando sei puntuale e Tanto Piove.

Di recente, la band ha aperto il tour di artisti come Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello.

Colla Zio Asfalto testo, audio e video della canzone

Brindo con l’avvocato

Nel locale vuoto come un affiliato

Sei strano da sotto il palco

Lei mi fa, fanculo a tutto quanto

Chiamano aiuto, chiamano a Houston

Abbiamo un problema grosso

La mia tasca pesa ancora poco

Però Colla Zio ha riempito il posto

Sogni da star, chiedi ? Come se la tira, quanto mi sta addosso

Cu-cu-cul* che sopra il palco

Sì, sì saltano come pop corn.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te

Ho perso il fiato per te

Non mi puoi portare giù, su un pianeta lontano Siamo in due ma siamo soli

Guarda quante facce nuove

Attento a come ti muovi

Lei mi dice, stai tranquillo ma

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flying to the moon

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te

Non so cosa mi serve per stare bene

Un morso è meglio di niente

No, non può funzionare

Quello che rimane.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te

Ho messo giù

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te