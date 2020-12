Sanremo Giovani 2020: ecco le 8 Nuove Proposte del Festival 2021

Sanremo Giovani 2020 parte con il botto! Prima ancora di iniziare arriva la conferma che Morgan non ci sarà (ne abbiamo parlato Qui) e quindi la giuria televisiva sarà composta soltanto da Luca Barbarossa, Piero Pelù e Beatrice Venezi.

La serata televisiva in diretta dal Casino della Città dei Fiori prende il via alle 21.27 con la telepromozione Tim nella quale Amadeus svela già qualche indicazione sui Big in gara.

“Tra poco ci siamo!”

Alle 21.39 inizia ufficialmente Sanremo Giovani 2020!

La prima immagine è aerea e riprende l’area del Casinò.

“Siamo a Sanremo e non mi sembra vero. È bellissimo essere qui. Mi sento già a casa.”

Amadeus emozionato da il via alla serata che svelerà il cast artistico del Festival 2021.

“Questa sera avremo il quadro completo degli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021. La musica riparte.”

Il Direttore Artistico presenta Riccardo Rossi.

“Miei cari amici vicini e lontani buonasera ovunque voi siate. È il saluto che ha inventato Nunzio Filogamo.”

Amadeus, scherza con Riccardo Rossi, e poi ringrazia la Rai che ha fatto un grande lavoro per rispettare le regole nella maniera migliore.

“Siamo in grado di portare avanti questa serata con orgoglio.”

Sanremo Giovani 2020 si potrà seguire la serata anche attraverso Rai Radio 2. Amadeus presenta Ema Stokholma.

“Siamo molto felici di essere qua.”

Amadeus presenta la giuria televisiva. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù.

I 6 giovani scelti tra i 10 provenienti da AmaSanremo saranno così scelte: 33% Giuria Televisiva + 34% Commissione Artistica è 34% Televoto

“Vi sarete accorti che manca Morgan.”

Amadeus legge il comunicato.

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati.”

Poi… facciamo un applauso alla musica e a Sanremo!

Amadeus introduce i primi 3 Big: Francesco Renga, Coma_Cose e Gaia.

VIA AL TELEVOTO – ore 21.52

894001 Telefono Fisso

4754751 SMS

01 Folcast

02 Greta Zuccoli

03 Wrongonyou

04 Gaudiano

05 I Desideri

06 Avincola

07 Hu

08 M.E.R.L.O.T.

09 Davide Shorty

10 Le Larve

SANREMO GIOVANI 2020

Primo artista in gara… FOLCAST.

Il brano in gara è Scopriti.

Testo di Daniele Folcarelli

Musica di Daniele Folcarelli, Tommaso Colliva e Raffaele Scoglia.

Folcast canta Scopriti

Luca Barbarossa – Voto 10

“Stasera sarà molto doloroso lasciare 4 artisti fuori dall’Ariston. Io vorrei portarti al festival. Hai fatto un ottimo lavoro sulla musica italiana e sulla lingua. Un uso intelligente. Hai un controllo vocale che ricorda i nostri migliori cantanti.” Beatrice Venezi – Voto 9

“Mi piace il brano per come è scritto e per come è strutturato. Segue un’architettura chiara ed è molto vintage. Mi piace il modo in cui canti. Sono ancora critica su come arrivi a certi acuti. Vorrei vederti a Sanremo a Marzo con una padronanza degli acuti migliore.” Piero Pelù – Voto 9

“Sei un cantante di caratura altissima. Sei perfetto. Canti meglio che nel singolo registrato. Sei una macchina da guerra. Forse un po’ troppo… Ci vorrebbe un po’ più di pathos e meno precisione. Nel testo mi manca qualcosa per coinvolgermi completamente, ma la sonorità delle parole è perfetta.”

Totale Giuria Televisiva – 28

SANREMO GIOVANI 2020 – GRETA ZUCCOLI

Secondo artista in gara… Greta Zuccoli che canta Ogni cosa sa di te

Testo e Musica di Greta Zuccoli

Greta Zuccoli canta Ogni cosa sa di te

Beatrice Venezi – Voto 10

“Brava. Veramente brava. Tu hai un potenziale notevole come performer. Hai padronanza della tua voce. Mi auguro di vederti a Sanremo a marzo e ti invito a scegliere canzoni dove sperimentare di più.” Piero Pelù – Voto 9

“Mi hai emozionato più stasera che ad AmaSanremo. Gli artisti che sanno stare sul palco quando hanno una band esprimono più emozioni. Sono convinto che ancora non stai esprimendo al meglio quello che hai dentro. Mi sembra che stai cercando una tua vera strada, ma arriverà.” Luca Barbarossa – Voto 9

“Hanno detto tutto i miei colleghi.”

Totale Giuria Televisiva – 28

SANREMO GIOVANI 2020 – WRONGONYOU

Wrongonyou canta Lezioni di Volo

Testo di Marco Zitelli,

Musica di Marco Zitelli, Riccardo Scirè, Adel Al Kassem