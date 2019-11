La finale di Sanremo Giovani 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo 19 dicembre.

Dopo che dei 20 semifinalisti (vedi qui) saranno rimasti solo 10 artisti, a seguito dello scontro in due puntate di Italia sì (questo sabato la prima delle due puntate di presentazone) i ragazzi si sfideranno in questa prima serata di Rai 1 in verrano scelti i cinque artisti che comporranno il cast delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

A loro si aggiungeranno Tecla Insolio, vincitrice di Sanremo Young, e i due vincitori prescelti di Area Sanremo 2019 (qui gli 8)

A condurre Sanremo Giovani 2019, in segno di continuità, ci sarà Marco Liorni, già presentatore di Italia sì, come Amadeus presentatore della scuderia di Lucio Presta.

La giuria che sceglierà i cinque artisti che calcheranno il palco dell’Ariston sarà invece composta da cinque personaggi televisivi che hanno condotto il Festival di Sanremo.

Sanremo giovani 2019 la giuria

Il primo è ovviamente Pippo Baudo, colui che più di ogni altro ha rivoluzionato il Festival di Sanremo dandogli un’impronta precisa e scoprendo artisti poi diventati big, da Laura Pausini ad Andrea Bocelli.

Baudo detiene anche il record per quel che riguarda il numero di edizioni presentate, ben 13, l’ultima nel 2008.

Sono invece due le edizioni condotte da Paolo Bonolis, quella del 2005 e e quella del 2009.

In entrambe Paolo ha apportato importanti cambi al regolamento, non sempre riusciti sia nella tutela dei giovani (un anno dovevano avere un “padrino” noto il che tagliava fuori artisti senza alle spalle grosse realtà discografiche) che i big (la divisione in cinque categorie.

Terzo nome è quello di Carlo Conti che ha guidato il Festival nel 2015, 2016 e 2017.

Carlo ha fatto un ottimo lavoro lanciando Il Volo e rischiando su alcuni artisti il cui nome ai tempi era sicuramente un rischio (Michele Bravi ed Ermal Meta su tutti) ma ha sicuramente sbagliato qualcosa nei suoi cast (le famose coppie) e sopratutto nei giovani.

Scusate ma non riusciamo proprio a perdonargli le eliminazioni dirette dopo una sola esibizione.

Unica donna del quintetto, nonché una delle quattro ad aver presentato un Festival di Sanremo (le altre sono Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura) è Antonella Clerici.

Antonella è stata al fianco di Bonolis nel 2009 e lo ha presentato da sola (“Nessuno volle farlo con me” ha dichiarato alla stampa) nel 2010.

Infine la giuria di Sanremo Giovani 2019 si chiude con Piero Chiambretti al fianco di Mike Bongiorno nel 1997 e di Baudo nel 2007.

Piero ha anche presentato il Dopofestival.

Ecco fatto. E voi cosa ne pensate di questa giuria? Fatecelo sapere sui nostri social!