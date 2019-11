Sanremo Giovani 2019 Federica Abbate.

Tra i nomi dei giovani che cercano un posto sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio c’è Federica Abbate, che già lo scorso anno sfiorò l’opportunità ottenendo il secondo posto durante la prima serata di Sanremo Giovani alle spalle del solo Einar. In quell’occasione la delusione sul volto della cantautrice fu palese e la vittoria del Premio della Critica non riuscì a mitigare lo sconforto.

Federica Abbate ha alle spalle un solido percorso come autrice che l’ha portata a collaborare con numerosi artisti del panorama nazionale. Il brano che porta la sua firma Roma Bangkok ha ottenuto il Disco di Diamante (Qui il nostro articolo), mentre Nessun Grado di Separazione interpretato da Francesca Michielin ha conquistato il secondo posto a Sanremo e ha partecipato all’Eurovision Song Contest.

E’ laureata in sociologia. Nel 2013 ha vinto il Premio Bianca d’Aponte – Citta di Aversa con il brano Dammi ancora, al quale è seguito il successo al contest per autori Genova per Voi con Inconsistente. Questo traguardo le offre un contratto come autrice per Universal Music Publishing.

Da allora ha firmato per brani per numerosi artisti. Tra questi: Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Emma, Michele Bravi, Rocco Hunt, Baby K, Deborah Iurato, Fedez, Irene Fornaciari, Arisa, Elodie, Lodovica Comello, Emis Killa, Alberto Urso e Paola Turci.

Nel 2016 partecipa in veste di cantante al singolo Niente canzoni d’amore insieme a Marracash, brano che ottiene il Disco di Platino.

Dopo aver firmato un contratto come cantautrice con Carosello Records, nel 2018 pubblica il singolo Mi contraddico a cui segue l’Ep In foto vengo male, prodotto da Takagi & Ketra. Il singolo scelto per il lancio è Pensare troppo mi fa male, insieme a Marracash.

Contestualmente vince la sesta edizione del Wind Summer Festival nella sezione Giovani.

A dicembre 2018 si piazza al secondo posto a Sanremo Giovani con il brano Finalmente.

Nel 2019 apre i concerti di Alessandra Amoroso a Milano, Roma e Bologna. Per l’estate propone il singolo Camera con Vista insieme a Lorenzo Fragola. E’ anche coautrice dei singoli estivi Arrogante di Irama, Jambo di Takagi & Ketra con OMI e Giusy Ferreri, Playa di Baby K, Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena e Mambo salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

SANREMO GIOVANI 2019 FEDERICA ABBATE

Data di nascita: 23 gennaio 1991

Ep: 1, In foto vengo male

Certificazioni: 1 disco di platino per il singolo Niente canzoni d’amore insieme a Marracash

Etichetta: Carosello Records

FEDERICA ABBATE I SOGNI PRIMA DI DORMIRE

Al momento non è ancora stato annunciata la data di uscita, in radio e digitale, del brano di Federica Abbate.

