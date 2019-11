Sanremo Giovani 2019: altre due irregolarità tra i brani in gara?

A pochi giorni dall’inizio delle audizioni delle 65 Nuove proposte da cui verrano scelti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019 All Music Italia sottopone alla commissione artistica non uno ma bene due nuovi possibili casi di irregolarità.

Domenica 3 novembre i ragazzi saranno ascoltati dalla Commissione Artistica del Festival di Sanremo (vedi qui per l’elenco completo) e tra loro saranno individuati i 20 che continueranno il percorso verso Sanremo Giovani 2019 a Italia sì di Marco Liorni.

SANREMO GIOVANI 2019 MOONAGE – PORTOGALLO

La scorsa settimana il nostro sito ha portato all’attenzione della Commissione tre brani che risultavano non in linea con la regola primaria delle canzoni del Festival di Sanremo: la caratteristica di brano inedito.

Dopo le opportune verifiche i tre artisti in questione sono stati squalificati e sostituiti (vedi qui).

Tra le nostre segnalazione era presente una quarta che non è stata ritenuta verificabile probabilmente dallo staff Festival.

Si trattava infatti di uno screenshot dalla pagina di ricerca di Google che riguardava il brano Portogallo dei Moonage. Come potete vedere qui in basso la canzone risultava essere stata pubblicata (e poi cancellata) su Amazon Music.

Nuovi controlli effettuati dal nostro sito ci portano a credere che Google non si sbagliasse affatto. La canzone in questione infatti è ancora caricata su Tidal ad oggi.

Per chi non lo conoscesse Tidal è un servizio di streaming di musica, podcast e video al pari di Spotify, TIMMUSIC, Deezer, Amazon Music etc… lanciato nel 2014 dalla società pubblica norvegese Aspiro.

Quindi parliamo di un servizio streaming che genera regolari introiti agli artisti. Trovate la canzone ancora disponibile qui. A seguire abbiamo caricato un video filmato che conferma quanto scritto.

Non solo abbiamo provato a fare un altro esperimento ovvero far ascoltare la canzone all’App Shazam per appurare se la stessa riusciva a riconoscere il brano e così è stato.

Shazam è una nota App per cellulari basata sull’identificazione musicale delle canzoni. Tutte le canzoni che vengono messe in vendita nei Digital Store o in streaming vengono automaticamente caricate nel database di Shazam grazie ad un accordo stipulato anni fa con Apple.

Se Shazam quindi riconosce una canzone questa è stata messa inevitabilmente in vendita o in stream. Qui il risultato della nostra ricerca.

WAKEUPCALL

Un altro caso che è balzato alla nostra attenzione riguarda la band dei WakeUpCall che presentano in gara il brano Tu non mi ascolti mai.

Il gruppo usa solitamente esibirsi in lingua inglese e, lo scorso anno, ha portato in giro uno spettacolo chiamato If Beethoven was a Punk.

Secondo quello che ci rivela Google il brano sarebbe stato già eseguito dal vivo come potete vedere qui a seguire ma i post non sono più presenti in rete al momento così come i video live.

Come potete vedere alcuni post Facebook oggi scomparsi citano quanto segue:

“In questo video i WakeUpCall si esibiscono in una rarità: il loro pezzo in italiano ‘Tu non mi ascolti mai” ovvero il titolo del brano in gara a Sanremo Giovani 2019.

Sempre andando a sbirciare su Google, per la precisione nella cache (la memoria per farla breve) troviamo un post di un evento del progetto della band, If Beethoven was a Punk, in cui si ringrazia la manifestazione musicale Romana, Sessantotto Village con a seguire il video, non più online, del inedito italiano Tu non mi ascolti mai.

Come fatto in passato sottoponiamo alla Commissione Artistica Rai e alla redazione del Festival questo materiale e attendiamo eventuali decisioni.