Sanremo 2024: L’ultimo Amadeus per decidere la nuova diva fra le dive?

Festival di Sanremo 2024 il cast… secondo i sogni del nostro critico musicale. Qui trovate gli articoli precedenti: Debutti, Urban e band.

Chiariamo subitissimo, che qui il rischio di trovarsi decine e decine di email contrariate è un attimo!

Allora nel procedere con i consigli (assolutamente non richiesti) ad Amadeus per formare il cast del suo prossimo, e sventolato a più non posso, ultimo Festival di Sanremo sono arrivato all’argomento che tanto smuove da sempre i social: il capitolo dedicato alle voci femminili, alle dive della nostra musica.

Nel giro delle telefonate che farei per chiedere: “ehi tu! Ce l’hai un pezzo per il mio Festival da farmi ascoltare“? ho deciso di stringere il cerchio a tutta una fascia di cantanti e cantautrici che oggi veleggiano fra i trenta ed i quarant’anni, più o meno; tutte artiste venute fuori negli ultimi 15 anni e che hanno a loro modo catturato l’attenzione di una bella fetta di pubblico, un po’ come non accadeva dagli anni 80, anni del divismo che vedeva contrapposte le Marcelle alle Loredane, le Donatelle (non il duo, sveglia!) alle Anne e via dicendo.

Per tutte le altre, non temete! magari saranno citate in qualche altra categoria.

Cliccate in basso per scoprire i nomi che io chiamerei per Sanremo 2024.