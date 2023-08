Festival di Sanremo 2024: nell’ultimo Amadeus ancora più spazio per il mondo urban

Festival di Sanremo 2024.

Continua il viaggio (quello che mi sono creato nella mia mente) fra i consigli che darei al mio caro amico immaginario Amadeus, sulla costruzione del cast di quello che lui continua ad annunciare come il suo ultimo Festival; ne siamo davvero sicuri?

Sono pronto a scommettere che se almeno un terzo dei nomi che sto citando in questa serie d’ articoli finissero nel suo cast, sarebbe quasi impossibile mandarlo via o permettergli di scappare, mettiamola così. Gli converrebbe sbagliare quindi? Forse! Ma perché sporcare una gloria così meticolosamente costruita e riconosciuta da tutti meno che da Morgan?

E allora dopo aver stilato la mini lista degli artisti che a Sanremo non ci sono mai andati in gara e che io, e sottolineo io, se fossi il direttore artistico attaccherei non ai fianchi ma in ogni dove possibile per convincerli, ecco invece a voi la mini lista degli artisti urban/rap/trap e dintorni con cui userei lo stesso metodo di persuasione: o vieni o ti picchio!

E’ chiaro che si tratti di una categoria dove proprio in questo momento storico, visti i successi di chi ha partecipato negli ultimi anni, si potrebbero convincere davvero tutti o quasi.

Sono tanti i nomi che chiamerei e questo è indubbio; alcuni lo farei per confermare quanto di buono ottenuto (vedi Lazza, Mr.Rain o Rkomi), altri per dargli opportunità di conferme importanti (dicasi Rhove, Bresh o Alfa) però tenendoli buoni buoni in stand by, mirerei con più convinzione altrove. Cliccate in basso su continua per scoprire verso chi.