Sanremo 2023: tutti i video delle canzoni in gara

Sanremo 2023 tutti i videoclip delle canzoni.

Gli artisti della 73° edizione del Festival di Sanremo 2023 hanno pubblicato i video ufficiali delle loro canzoni in gara.

Scopriamoli insieme.

Tananai – Tango

Una produzione A THING BY

Regia: Olmo Parenti

Tango è la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza. Immagini girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l’uno all’altra raccontano nel video la nuova realtà della coppia, separata dalla guerra.

“Ero impegnato nella scrittura di ‘TANGO’ quando mi è stata raccontata da amici la storia di Olga e Maxim e sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti.

L’obiettivo della mia musica è sempre stato quello di arrivare a più persone possibili e mi sembrava giusto, visto il tema della canzone, dare voce e immagini alla testimonianza di questi due ragazzi ucraini, rappresentando una delle tipologie di relazione a distanza, quella a cui non penseremmo mai: la separazione forzata a causa di una guerra. È passato un anno dall’inizio di questo conflitto e forse ci siamo dimenticati che non si tratta solo di strategia e politica ma di quotidianità che si sfaldano e si riadattano per non far svanire ogni traccia di umanità, di amore”

Articolo 31 – Un bel viaggio

Una Produzione Borotalco.TV

Regia: Fabrizio Conte

Il video si apre nel teatro Giorgio Gaber tempio dell’arte e della musica di Milano, dove gli artisti ormai adulti J-Ax e Dj Jad accompagnati da un’orchestra di 52 elementi cantano “UN BEL VIAGGIO” il brano che li ha fatti rincontrare.

Parallelamente in esterna sempre a Milano scorrono immagini di vita, sogni, successo e inevitabile separazione di due giovani ragazzi (che interpretano con le dinamiche e le situazioni attuali Ax e Jad 20enni) e di un’amicizia che diventa a un tratto stressante, ansiogena, complicata.

Paola e Chiara – Furore

Diretto da Paolo Santambrogio

Special Guests: Simona Tabasco, Merk&Kremont

L’atmosfera del brano è perfettamente riprodotta nel videoclip in cui le artiste appaiono insieme a luci stroboscopiche e led colorati. Ad accompagnare le sorelle Iezzi sulle note di FURORE l’attrice Simona Tabasco, reduce dal grande successo della serie televisiva statunitense The White Lotus.

Lazza – Cenere

Una produzione Borotalco.tv

Regia: Davide Vicari

Rosa Chemical – Made in Italy

Una produzione ILLMATIC Film Group

Regia di: Asia J. Lanni e Nicola Bussei

Rosa Chemical si diverte a impersonificare alcuni personaggi iconici del nostro Paese, quali La Monnalisa, Raffaella Carrà e il sommo poeta Dante Alighieri. nel suo mondo fatto a colori, in cui ognuno è libero di esprimere se stesso, e in cui la vera protagonista è l’italianità, esaltata dai simboli più comuni all’immaginario della nostra società, come gli spaghetti.

Marco Mengoni – Due vite

Una produzione Borotalco.Tv

Management Marco Mengoni: Latarma (www.latarma.it)

Regia: Roberto Ortu

Colapesce Dimartino – Splash

Video di Ground’s Oranges

Regia: Zavvo Nicolosi + Giovanni Tomaselli

Aiuto regia: Riccardo Tropea

Ultimo – Alba

Una produzione Maestro e Think Cattleya

Da un’idea di Niccolò Moriconi e Antonio Giampaolo

DOP: Cristiano Di Nicola

Regia: Antonio Usbergo, Daniele Barbiero e Antonio Giampaolo

Produttori esecutivi: Antonio Giampaolo e Martino Benvenuti

Madame – Il bene nel male

Una produzione Borotalco.Tv

Scritto da: Matilde Composta

Diretto da: Martina Pastori

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

PRODOTTO DA: FALCO A META’ S.R.L.

Mara Sattei – Duemilaminuti

Una Produzione Maestro & Think Cattleya

Regia: Davide Vicari

Coma_Cose – L’addio

Una produzione Borotalco.tv

Regia: Attilio Cusani

Giorgia – Parole dette male

Produzione: Visionari Lab

Regia: Emanuel Lo

gIANMARIA – Mostro

Una produzione borotalco.tv

Regia: Attilio Cusani

Mr. Rain – Supereroi

Una produzione Borotalco.tv

Leo Gassmann – Terzo cuore

Una produzione Borotalco.tv,

Regia: Nicola Bussei & Asia J. Lanni

Elodie – Due

Written and directed by GIAMPAOLO SGURA

Levante – Vivo

Una Produzione Borotalco.TV

Modà – Lasciami

Diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis

Cugini di Campagna – Lettera 22

Ariete – Mare di guai

Una produzione Borotalco.tv

LDA – Se poi domani

Regia Fabrizio Cestari

Sethu – Cause perse

Regia: Claudia Campoli

Olly – Polvere

Una Produzione Borotalco.tv,

Regia: Nicola Bussei e Asia J. Lanni

Shari – Egoista

Una produzione Maestro & Think Cattleya

Directed and distorted by Nikolaj Corradinov

Produttori Esecutivi: Antonio Giampaolo e Martino Benvenuti

Colla Zio – Non mi va

Una produzione Borotalco.tv,

Regia: Nicoló Bassetto

Will – Stupido

Prodotto da Supernova

Diretto da Paolo Mannarino