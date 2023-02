Sanremo 2023 terza serata: Mr.Rain sale sul podio avanzano Ultimo e Lazza

Sanremo 2023 terza serata

La terza serata è stata aperta da Gianni Morandi che dopo una breve presentazione annuncia l’ingresso di Amadeus, già in diretta Instagram.

Questa sera i cantanti saranno votati dal pubblico da casa tramite il televoto e dalla Giuria Demoscopica, entrambe le giurie avranno un valore del 50%.

Dopo la spiegazione del regolamento della terza serata e la lettura dei codici del televoto inizia la gara.

Paola e Chiara con Furore aprono la terza serata, a loro seguono Mara Sattei con Duemilaminuti, Rosa Chemical con Made in Italy e Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato che, scusandosi con il pubblico, interrompe l’esecuzione per un problema tecnico e dopo l’ingresso sul palco di Amadeus e Morandi riesegue il brano.

Sulle note di Brividi fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston la co-conduttrice della serata Paola Egonu.

Riprende la gara con Levante e la sua Vivo seguono Tananai con Tango, Lazza con Cenere che consegna a sua mamma il mazzo di fiori, segue LDA con Se poi domani.

sanremo 2023 il ritorno dei maneskin

Dopo un breve stacco pubblicitario è il momento dei Maneskin con il medley I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest e Gossip. Amadeus gli consegna il Premio Città di Sanremo.

Madame canta Il bene nel male, a lei segue Gianni Morandi che con Sangiovanni canta Fatti rimandare dalla mamma.

In collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo Amadeus raggiunge Annalisa che canta Bellissima.

sanremo 2023 terza serata riprende la gara

Riparte la gara con Ultimo e la sua Alba, Paola Egonu intona L’uomo che amava le donne, portata in gara nel 2010 tra le Nuove Proposte da Nina Zilli.

E’ il momento di Elodie con Due a cui segue Mr. Rain con Supereroi, Giorgia con Parole dette male, i Colla Zio con Non mi va e Marco Mengoni con Due vite, per lui standing ovation.

Dopo il collegamento con la Costa Smeralda e l’esibizione di Guè Pequeno è il turno di Colapesce Dimartino che cantano Splash a cui seguirà il monologo di Paola Egonu.

Dopo il TG 60” salgono sul palco dell’Ariston i Coma_Cose con L’addio a loro segue Leo Gassmann con Terzo cuore e ritorna sul palco anche Massimo Ranieri con Lasciami dove ti pare, a fine esibizione arriva Rocío Muñoz Morales i due parlano del loro nuovo show che partirà da maggio.

I Cugini di Campagna cantano Lettera 22 a loro seguono Olly con Polvere e Anna Oxa che canta Sali .

Dopo un breve omaggio a Burt Bacharach è il turno degli Articolo 31 che cantano Un bel viaggio, Ariete con Mare di guai, Sethu Cause perse, Shari Egoista, gIANMARIA Mostro, i Modà con Lasciami e chiude la gara Will con Stupido.

Nell’attesa dei risultati c’è l’intervento di Alessandro Siani.

CLASSIFICA GENERALE DOPO TRE SERATE

1. Marco Mengoni (=)

2. Ultimo (+8)

3. Mr. Rain (+14)

4. Lazza (+3)

5. Tananai (-1)

6. Madame (-3)

7. Rosa Chemical (+2)

8. Colapesce Dimartino (-6)

9. Elodie (-4)

10. Giorgia (-2)

11. Coma_Cose (-5)

12. Gianluca Grignani (+7)

13. Modà (+8)

14. Paola e Chiara (=)

15. LDA (+9)

16. Ariete (+4)

17. Articolo 31 (+1)

18. Mara Sattei (-6)

19. Leo Gassmann (-8)

20. Colla Zio (-7)

21. Levante (-5)

22. Cugini di Campagna (-7)

23. gIANMARIA (-1)

24. Olly (-1)

25. Anna Oxa (+1)

26. Will (-1)

27. Shari (=)

28. Sethu (=)