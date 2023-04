Sanremo 2023: le classifiche radio e di vendita a 2 mesi dal Festival. Male Anna Oxa, Modà e Sanremo Giovani

EarOne e Fimi. Come vanno le canzoni del Festival di Sanremo a due mesi dalla fine della kermesse?

Sono passati 2 mesi dalla fine del Festival di Sanremo e alcuni cantanti hanno già lanciato il nuovo singolo dopo la loro partecipazione all’evento del Teatro Ariston.

Come stanno andando le canzoni? Qual è il brano preferito dalle radio? Quale quello del pubblico (in base alle vendite e agli streaming)?

Vediamo tutti i numeri.

Per stilare la classifica EarOne abbiamo considerato le classifiche dei 50 brani più passati in radio nelle settimane dalla 8 alla 14. Abbiamo assegnato 50 punti alla prima posizione, 49 punti alla seconda e così via, fino a dare 1 punto al brano classificato al 50° posto.

Abbiamo poi fatto la somma dei punteggi ottenuti da ciascun brano in gara nelle 8 settimane considerate e stilato la classifica.

Per le vendite, invece, abbiamo considerato le certificazioni FIMI assegnate fino alla settimana 14. A parità di certificazioni, abbiamo guardato la settimana in cui tale certificazione è stata data e messo davanti in classifica chi l’ha ottenuta prima.

Non contenti, abbiamo voluto fare anche una classifica cumulata tra le due per vedere qual è il brano preferito da radio e pubblico. Per ognuna delle due classifiche abbiamo dato 28 punti al primo classificato, 27 al secondo, ecc. e poi sommato i voti. Sono stati dati zero punti a chi non è mai entrato in TOP50 di EarOne e a chi non ha ancora ottenuto alcuna certificazione.

Siete pronti a scoprire i brani preferiti di Sanremo 2023? Vi diciamo subito che 6 canzoni sono rimaste a zero punti in entrambe le classifiche!