Sanremo 2023. Le pagelle della quarta serata, quella dei duetti e delle cover

E anche quest’anno le pagelle legate all’evento dell’anno, il Festival di Sanremo, terminano qui, con la serata delle cover.

Tante le buone cose ascoltate così come altre altamente improbabili; accade tutti gli anni.

Ho pensato quindi di valutare seguendo tre parametri: il rispetto dovuto al successo originale, la capacità di portarlo in un mondo personale senza doverlo snaturare, la sinergia fra i duettanti, che proprio questo palco ha spesso chiarito che tutta sta chimica non sempre scatta fra artisti.

Nell’augurarvi una buona finale, che anche io finalmente mi godrò guardando le performance in tv e non fugacemente mentre scrivo, vi do appuntamento al prossimo Venerdì col ritorno delle classiche pagelle settimanali.

