Sanremo 2023: svelate le info sulle prevendite per gli abbonamenti. Quanto costano e come richiederli

A poco meno di un mese dall’inizio della kermesse ligure (in programma come sempre al teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio prossimi) la Rai ha ufficialmente annunciato a partire da oggi tutti i dettagli relativi agli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2023.

Per i fortunati che avranno la possibilità di partecipare alle cinque serate del grande evento musicale condotto da Amadeus, anche stavolta, sono disponibili varie opzioni, con prezzi anche molto diversi fra di loro a seconda della posizione che verrà scelta nel teatro. Ovviamente, il costo del biglietto lieviterà per i posti in platea più vicini al palco, scendendo per quanto riguarda quelli in galleria.

Ecco dunque tutte le info per acquistare gli abbonamenti di Sanremo 2023 e i relativi prezzi svelati sul sito della Rai.

Quanto costano gli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2023 (e come acquistarli)

Le richieste di prenotazione per gli abbonamenti di platea e galleria saranno aperte lunedì 16 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre possibile fare richiesta di prenotazione per i biglietti singoli gratuiti disponibili solo ed esclusivamente per i disabili minori.

La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (occhio: è possibile fare richiesta per un massimo di 2 abbonamenti a persona) si potrà effettuare solo ed esclusivamente online, compilando la scheda disponibile a questo link (cliccate qui per fare richiesta per gli spettatori minori disabili).

Parliamo ora di prezzi. Il prezzo dell’abbonamento per le 5 serate in platea ammonta a € 1.290, mentre per le 5 serate in galleria è di € 672,00.

Un avviso importante: la RICHIESTA non corrisponde all’acquisto

Attenzione perché stiamo parlando del semplice invio di una richiesta e non della conferma definitiva dell’acquisto, che verrà data all’acquirente in un secondo momento.

Per il resto, per tutte le ulteriori informazioni sui termini e le condizioni per acquistare i biglietti per Sanremo 2023 vi invitiamo a cliccare qui.