La classifica dei brani di Sanremo 2023 secondo la stampa: Marco Mengoni in odore di vittoria. gIANMARIA unico promosso tra i giovani

Sanremo 2023 pagelle della stampa.

Preparatevi perché abbiamo preso le pagelle del nostro sito ai brani del Festival e li abbiamo messi a confronto, ma anche uniti, con quelli di altre 14 testate tra quotidiani e siti web per capire quali canzoni i giornalisti italiani hanno preferito dopo un solo ascolto, ricordiamolo, delle canzoni di Sanremo 2023.

Quella che troverete a seguire è un analisi molto dettagliata dei numeri, abbiamo cercato di semplificarla il più possibile dandovi però un quadro realistico. Cominciamo…

SANREMO 2023 pagelle testate e metodologia

Insieme ovviamente ai voti del nostro Fabio Fiume qui su All Music Italia, per stilare la classifica abbiamo considerato le seguenti testate/siti internet:

All Music Italia (Fabio Fiume) Corriere della Sera (Andrea Laffranchi) Davidemaggio.it (Mattia Buonocore) Gazzetta dello Sport (Elisabetta Esposito) Il Giorno (QN) (Marco Mangiarotti) Il Mattino (Federica Vacalepre) Il Messaggero (Mattia Marzi) Il Tempo (Carmen Guadalaxare) iMusicFun (Simone Zani) La Repubblica (Ernesto Assante) La Stampa (Luca Dondoni) Newsic (Andra Grandi) Rockit (Dario Falcini) Sky Tg24 (Fabrizio Basso) Vanity Fair (Valentina Colosimo)

Ogni testata ha utilizzato i “+”, i “-” e i mezzi punti. Qualcuno ha usato anche i “/” (esempio 6/7) e i “–“.

Ecco come abbiamo deciso di attribuire il valore a questi simboli:

+ 0,1 ai +

– 0,1 ai –

1/2 è valutato, logicamente 0,5

La “/” 0,75 (es. 6/7 = 6,75)

i “–” o “++” sono stati valutati 0,1 come se il meno (o il più) fosse stato uno solo

Abbiamo notato poi che alcuni siti hanno usato gran parte della scala di voti (Il Messaggero ha spaziato dal 3 al 9 e Il Tempo dal 4 al 10).

Il voto medio dei siti alle canzoni è stato quasi 6,31, ma iMusicFun è stato molto generoso con una media di 7,08, mentre Il Messaggero ha dato come voto medio 5,7 (al giornalista non devono essere piaciute un granché le canzoni, avendo attribuito a ben 5 brani un 3). La testata aveva inizialmente dato dei voti più bassi, che poi sono stati tutti alzati di un punto (range iniziale da 2 a 8, range attuale da 3 a 9).

Tra media, moda e mediana (qualcuno mi ha consigliato anche l’analisi per quartili o di vedere la varianza) non c’è una risposta giusta per fare la migliore classifica. Abbiamo scelto di usare la media, andando però a fare una piccola riflessione sui voti medi dati dai siti che non ha influenzato in alcun modo la media dei voti dati e, di conseguenza, la classifica finale.

Per meglio paragonare i voti dati, abbiamo riportato verso la media generale il voto dato da ciascuna testata.

Mi spiego. Se la testata X ha dato come media 4, mentre la media generale è stata 6, ai voti dati dalla testata X sono stati aggiunti 2 punti. Al contrario alla testata Y che ha dato una media di 8, sono stati tolti 2 punti a ciascun voto. Questo ha lasciato la media generale uguale, come uguale è rimasta la media dei voti ricevuti da ciascuna canzone (le variazioni si sono compensate tra di loro).

Questo non è un modello statistico e, quindi, non ha alcun valore da questo punto di vista, però ci serve per poter meglio paragonare i voti dati.

Dopo questa lunga premessa, siete pronti a scoprire la classifica di chi ha già ascoltato le canzoni di Sanremo 2023?