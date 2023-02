Sanremo 2023 le pagelle: vota la tua canzone preferita

Sanremo 2023. Le pagelle dei lettori.

Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 e aver letto il giudizio degli addetti ai lavori, è arrivato il momento per i lettori di All Music Italia di esprimere la propria opinione.

Siete pronti a farci sapere qual è la vostra canzone preferita tra quelle in gara quest’anno?

Per ogni canzone dovete dare un voto da 1 (più basso) a 10 (più alto) come a scuola. Date un voto a ogni canzone in gara. Al termine della votazione, faremo la somma dei punteggi ricevuti e stileremo la classifica di Sanremo 2023 dei lettori di All Music Italia.

Ricordiamo il cast del Festival di Sanremo e i titoli delle canzoni in gara (nello stesso ordine, alfabetico, in cui li troverete nel sondaggio).

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Ariete – Mare di guai Articolo 31 – Un bel viaggio Colapesce, Dimartino – Splash Colla Zio – Non mi va Coma_Cose – L’addio Cugini Di Campagna – Lettera 22 Elodie – Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato gIANMARIA – MOSTRO Giorgia – parole dette male Lazza – Cenere LDA – Se poi domani Leo Gassman – Terzo cuore Levante – Vivo Madame – Il bene nel male Mara Sattei – Duemilaminuti Marco Mengoni – Due vite Modà – Lasciami Mr.Rain – Supereroi Olly – Polvere Paola & Chiara – Furore Rosa Chemical – Made in Italy Sethu – Cause perse Shari – Egoista Tananai – Tango Ultimo – Alba Will – Stupido

Il form di votazione è già attivo, ma saranno ritenuti validi solo i voti ricevuti a partire dal termine dell’ultima fino a sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14.00.

