Sanremo 2023: i look della seconda serata tra picchi di eleganza e scivoloni al limite del cafone

Sanremo 2023 il meglio e il peggio dei look della seconda serata.

Da Armani a Versace, da Dolce&Gabbana a Cavalli, tutti gli stilisti più famosi si sono cimentati nel disegnare abiti per i protagonisti nella storia del Festival. Dal ricercatissimo Yves Saint Laurent a Valentino, c’è chi ha voluto superare se stesso rimanendo riconoscibile e chi invece ha cercato di sciocare l’Italia con abiti provocatori: il legame tra moda e Festival di Sanremo è indissolubile. Ieri è iniziata settantatreesima edizione.

SANREMO 2023 LOOK SECONDA SERATA

Ecco i look migliori e quelli peggiori della seconda serata

I LOOK PEGGIORI

PAOLA E CHIARA – 4

Stylist: Nick Cerioni

Per il loro ritorno iconico la scelta è andata su Dolce & Gabbana. Le reference si colgono tutte e sono anche pertinenti con il brano e con loro, questo è solo da apprezzare e stimare, però la resa è pessima. Niente da fare. Ma c’è da fregarsene e ballare, occhio solo a non confonderle con le strobosfere specchiate in pista.

MODÀ – 1

Entrano di diritto nei peggiori senza passare per il via. Checco vestito da Armani e il resto della band dal brand Demas, sembrano gli invitati di una comunione. Tornano dopo 10 anni ma sono identici per estetica. Hanno forse fatto un patto con il diavolo.

SETHU – 3

Stylist: Francesco Mautone

Nel 2008 sarebbe stato perfetto, voleva fare l alternativo ma non gli è riuscito.

GIORGIA – 3

Stylist: Valentina Davoli

Nessun flop dispiace come questo. Non si capisce quale fossero gli intenti. Perché? Tutto malissimo in Dior. Meglio ascoltarla ad occhi chiusi.

SHARI – 2

Stylist: Michela Di Viesti

Sembra ormai impossibile avere un giovane vestito bene. Shari è tutta un leopardo, dalla testa ai piedi. Tutto troppo. Ma una volta allo specchio perché non rendersi conto che non è il caso? Non c’è niente di bello. Niente. Cafone.

LEVANTE – 3

Stylist: Lorenzo Oddo

Sembra uscita dagli anni 80. Abbinare il suo stravolgimento ai capelli era difficilissimo. “Vivo” male io le tue scelte in Etro cara Levante. Un look non equilibrato e che poco le dona. Le proporzioni.

LOOK MIGLIORI

FRANCESCA FAGNANI – 9,5

Armani Privé – Abito 1

Solo lei può permettersi questa scollatura. Entra la classe e lo stile.

N.B. il secondo ed il terzo look non erano da meno, bellissimi tutti.

MADAME – 8

Stylist: Simone Furlan

Una nuova era per lei che inizia dalla sua immagine e da Off White. Luminosa e elegante. Un look che a suo modo racconta la canzone portata in gara. Nonostante lo stravolgimento resta se stessa.

TANANAI – 8

Stylist: Nick Cerioni

Lui chiaramente non è scaramantico, perché indossa il viola e se ne frega. Misurato e semplicemente raffinato, con un fiore in bella vista sul bavero della giacca. Abbiamo dovuto aspettare le 00:15 per vedere un uomo ben vestito in totale Gucci.

N.A.M.

La giacca di Ranieri può essere riutilizzata come giubbotto catarifrangente nel caso la sua macchina si fermasse in autostrada al ritorno da Sanremo.

Rosa Chemical ha un suo perchè.

P.S. Si ringrazia Flavio per la pazienza e per tutto.