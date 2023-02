Sanremo 2023 i look del Festival tra conferme, noia di chi si culla nella propria comfort zone e grandi sorprese:

Il meglio e il peggio dei look della prima serata di Sanremo 2023.

Andiamo a scoprire cosa ci ha colpito in positivo, e cosa in negativo, tra i look della prima serata del Festival della Canzone italiana.

LOOK MIGLIORI

CHIARA FERRAGNI (Abito 1) / Il vestito Manifesto – 9

La regina delle Influncer veste Maria Grazia Chiuri per Dior ispirato dall’artista Claire Fontaine al grido di “Pensati Libera“.

Lei che ha scelto di indossare degli “abito storia” fa centro.

Vince facile per eleganza con la tradizione e il messaggio. Bella è bellissima.

N.B. Il trucco abbinato all’Abito senza vergogna (sorprendente e anti convenzionale) il secondo indossato, il più bello per lei e i suoi occhi.

ELODIE – 8,5

Stylist: Lorenzo Posocco

Ci si aspettava tanto da lei dopo questi anni di look sempre stupefacenti. Dark e sfrontata come solo lei sa esserlo: Il cigno nero disegnata da Valentino.

MAHMOOD 8

Vestito da Rick Owens indossa leggerezza ed eleganza che si contappongono a geometrie e destutturazioni. Futurista.

Sanremo 2023 prima serata, i Look peggiori

ANNA OXA – 1

Cosa indosserà? Come ci stupirà anche questa volta? Chi la vestirà?

Una sola espressione: Sali (a cambiarti), per citare la tua canzone cara Anna.

COLLA ZIO – 3

Stylist: Aurora Zaltieri

Forse acerbi e inesperti ma non ci si può presentare all’Ariston vestiti come l’allestimento dei manichini in vetrina da Bershka.

ARIETE – 2

Stylist: Lorenzo Posocco

Sembra scappata dal video Thriller di Michael Jackson. Ne abbiamo viste di cose brutte, però questa scelta è davvero incomprensibile. Povera giovane ragazza, davvero un Mare di guai, il suo look.

N.A.M. I Cugini di Campagna (Al Pacino Stylist) concorrono una gara con loro stessi, una parte di noi vorrebbe subito incasellarli come look flop ma sarebbe ingiusto: Questo è il loro modo, coerenti con loro stessi, trash quanto basta.