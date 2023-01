Sanremo 2023: gli ospiti, i co-conduttori e il programma delle cinque serate del Festival

Festival di Sanremo 2023.

Negli scorsi mesi Amadeus ha annunciato, tipo spezzatino, i vari personaggi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston durante le diverse serate del Festival. Alcuni saranno co-conduttori altri, invece, super ospiti.

E’ arrivato il momento di fare un riepilogo.

Il primo nome ad essere annunciato è stato quello di Chiara Ferragni che sarà al Festival di Amadeus per la prima e l’ultima serata. LEGGI QUI

Il mercoledì ci saranno tre super ospiti, big della musica italiana: Albano, Massimo Renieri e Gianni Morandi. LEGGI QUI

Ultime annunciate, in ordine cronologico, la pallavolista Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini. Saranno con lui per due sere, mercoledì e giovedì.

Sempre mercoledì ci saranno i Black Eyed Peas superospiti di Sanremo.

A inizio dicembre era già stata annunciata, come co-conduttrice, Francesca Fagnani ma non era stata svelata la data della sua partecipazione. Ma, vedendo il programma, l’unica data senza co-conduttore è venerdì 10 febbraio, quindi sarà quasi certamente questo il giorno in cui vedremo la Belva all’Ariston. LEGGI QUI

Certo è che Gianni Morandi sarà con Amadeus per tutte le 5 serate del Festival di Sanremo.

Il cast dei cantanti in gara è composto da 28 artisti. Eccoli in ordine alfabetico:

Anna Oxa Ariete Articolo 31 Colapesce e Dimartino Colla Zio Coma_Cose Cugini Di Campagna Elodie Gianluca Grignani Gianmaria Giorgia Lazza Lda Leo Gassmann Levante Madame Mara Sattei Marco Mengoni Moda Mr Rain Olly Paola e Chiara Rosa Chemical Sethu Shari Tananai Ultimo Will

