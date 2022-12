Amadeus fa la belvata da Fiorello... Francesca Fagnani conduttrice per una sera al Festival di Sanremo

Dopo l’annuncio dei big del Festival di Sanremo 2023 Amadeus oggi si è svegliato all’alba per essere presente alla prima puntata del nuovo show, in onda dalle 7:10 del mattino, dell’amico Fiorello… Viva Rai2! E proprio all’amico Ciuri ha svelato il nome della seconda co-presentatrice per una sera del Festival… Francesca Fagnani.

Una puntata ricca di avvenimenti per lo show che ha visto ospite musicale Annalisa che ha cantato Bellissima (tra l’altro una delle grandi escluse dal Festival, vedi qui) e in collegamento per festeggiare il suo compleanno Maria De Filippi.

Riguardo al Festival Amadeus ha confessato all’amico di aver ascoltato più 300 canzoni e scherzato sul fatto che con 28 artisti in gara, lo show diventerà direttamente Dopofestival.

Come dicevamo in apertura Ama ha poi svelato in anteprima all’amico una delle co-presentatrice del Festival di Sanremo 2023. Dopo la notizia che Gianni Morandi sarà al suo fianco per tutte e cinque le serate e quella che sarà Chiara Ferragni a condurre con lui la prima e ultima serata della kermesse, il Direttore artistico si è collegato a sorpresa con “casa Mentana” dove era presente la giornalista, nonché presentatrice del programma cult Belve, Francesca Fagnani.

Francesca ha dichiarato: “E’ un onore, una felicità enorme. Come fai a dire di no a una proposta del genere? In che serata sarà sul quel palco? Eh, lo vorrei sapere anch’io“.

La conduttrice ha posto anche a Fiorello l’ormai celebre domanda: “Che Belva si sente?” e lui ha risposto con ironia. Chissà Amadeus, con tutti questi colpacci che sta portando al Festival che Belva si sentirà?

Magari lo scopriremo proprio durante il Festival nella puntata con Francesca Fagnani co-conduttrice.