Amadeus annuncia i cantanti in gara al 73esimo Festival di Sanremo

Festival di Sanremo 2023 cantanti in gara.

Quello del 2023 sarà il quarto Festival consecutivo da presentatore e direttore artistico per Amadeus. Il presentatore è stato già confermato a fine Sanremo 2022, cosa mai avvenuta prima, per la quinta edizione nel 2024.

L”atteso annuncio degli artisti in gara arriva alle 13:30 al Tg1, un annuncio che ha fatto impazzire l’intero mondo della musica italiana. Artisti, discografici, manager, uffici stampa, radio, fan e ascoltatori.

Ci si è chiesti chissà quanti saranno i big/artisti (ad oggi su tre Festival Amadeus non ha mai avuto lo stesso numero di artisti), quante band, quante donne, ci saranno coppie inedite? È giungo il momento di scoprire tutto ricordando velocemente come erano suddivisi gli artisti in gara dei primi tre festival di Ama:

Ad oggi Amadeus ha ospitato sul suo palco un totale di 91 cantanti in gara (75 nella categoria big e 16 nella “defunta” sezione Nuove proposte) con una media di 30,3 artisti per ogni sua edizione.

I 75 elementi della sezione Big/Artisti ospitati in queste tre edizioni sono così suddivisi:

41 artisti singoli uomini (record nel 2020, 15 . Nelle Nuove proposte 10 totali)

(record nel 2020, . Nelle Nuove proposte 10 totali) 19 artiste singole donne (record nel 2020, 7 . Nelle Nuove proposte 3 totali)

(record nel 2020, . Nelle Nuove proposte 3 totali) 7 band o duo (record nel 2021, 3. Nelle nuove proposte 3 totali)

o (record nel 2021, 3. Nelle nuove proposte 3 totali) 7 coppie (o più) creatosi appositamente per la manifestazione (record nel 2021 e 2022, 3 )

(o più) creatosi appositamente per la manifestazione (record nel 2021 e 2022, ) 37 artisti hanno esordito per la prima volta a Sanremo in un Festival di Amadeus, un numero incredibile!

