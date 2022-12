Amadeus manda in tilt la discografia italiana: artisti, ascoltatori... tutti alla ricerca della LISTA dei big mentre sui giovani il rumors impazza!

C’è un gran vociferare attorno all’annuncio più atteso dell’anno per quel che riguarda la musica italiana, ovvero quello del cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023.

I rumors si inseguono da mesi tra smentite, risposte vaghe, possibili duetti e ipotesi fantasiose. Fatto sta che nessuno sa nulla e tutti sanno qualcosa o pensano di saperlo. Questo perché Amadeus, quest’anno più che mai, fattosi ancor più scaltro, vista la fuga di notizia degli anni scorsi, ridotta la lista a 30 brani, si è trincerato nel più assoluto silenzio. Ma proprio assoluto… tra l’altro Ama questa lista sta nel taschino o nel cellulare? Dai questo puoi dircelo…

L’annuncio, come da lui stesso dichiarato, arriverà il 4 dicembre alle 13:30 al Tg1 ma sembrerebbe che il direttore artistico quest’anno non abbia ancora avvisato neanche artisti e case discografiche. Praticamente tutti lo scopriranno in diretta televisiva. Com’è possibile?

Sempllice, avendo anticipato l’annuncio del cast a due mesi prima della partenza, Amadeus può permettersi di non avvertire prima discografiche e artisti senza causare disagi nella preparazione all’evento di ciascuno di essi.

E così stiamo tutti uscendo di testa da settimane con liste su liste che compiliamo e cancelliamo. Ormai non abbiamo nemmeno più la certezza del luogo comune: “tanto qualche old lo deve mettere…” perché Amadeus, dicendo “No ai super ospiti italiani” e aprendo le porte ai 70enni o giù di lì, magari con le dovute eccezioni tipo Pausini, Bocelli, Ramazzotti, artisti che, ricordiamocelo ogni tanto per amor di patria, vanno considerati, perché lo sono, super ospiti INTERNAZIONALI anche se italiani per natali (in ogni caso sappiamo già che Laura ed Eros non ci saranno).

Anzi per questa scelta diciamo un grazie AMA, visto che nell’ultimo ventennio il Festival stava diventando la sagra del “passo faccio una canzone, vendo il disco e vado…“. Solo nel biennio di 2018/2019, con Baglioni, ci sono stati oltre 30 ospiti musicali italiani.

Bene, chiusa questa parentesi la domanda rimane sempre la stessa. Ma questa benedetta lista?

A poco più di 24 ore andiamo quindi a capire quali potrebbero essere gli artisti in gara. Tanto Ama qualche coniglio dal cappello lo tira fuori comunque.

Cliccate in basso su continua.