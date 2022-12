Gianluca Grignani torna al Festival e, dopo Lazza, è l’artista in gara con più ascoltatori su Spotify!

Sanremo 2023 Gianluca Grignani, la rockstar italiana torna al Festival.

Ormai è noto, Gianluca Grignani tornerà a febbraio prossimo in gara al Festival di Sanremo con Quando ti manca il fiato, brano fuori per Falco a Metà/Sony Music Italy. Quello che non molti sanno è che il cantautore milanese, nonostante un cast ultra cool di giovani di successo, arriva con i numeri più alti sulla piattaforma musicale per eccellenza, Spotify, secondo al solo Lazza.

Per Gianluca sarà la sesta partecipazione in gara in 29 anni di carriera. L’esordio fu nel 1994 alle selezioni dei giovani con La mia storia tra le dita, brano che lo portò alla prima partecipazione al Festival tra le Nuove proposte con Destinazione paradiso. Dopo quel Festival il cantautore vendette oltre 1 milione e mezzo di copie con il suo primo disco e disse no a Pippo Baudo che lo voleva a tutti i costi di ritorno in gara l’anno successivo.

Era il 1996, anno de La Fabbrica di plastica, Sanremo non era pronto a tutto quel rock.

Il ritorno avvenne quindi nel 1999. Conduce Fabio Fazio e il brano in gara è Il Giorno perfetto. Nel 2002 re incontra Baudo con la poetica Lacrima dalla luna. In entrambe le annate, al di là del piazzamento in classifica, il suo è il disco più venduto della manifestazione.

Nel 2006 torna in gara su insistenza del direttore artistico Gianmarco Mazzi, che lo annunciò proprio dal palco del concerto di Gianluca come primo big del Festival. Nel 2008 re incontra ancora Baudo con Cammina nel sole mentre l’ultima partecipazione in gara è del 2015, conduce Carlo Conti, e il brano in gara è Sogni infranti.

Due anche le partecipazioni da ospite nella serata del venerdì. Nel 2012 con Pierdavide Carone (e Lucio Dalla) in Nanì, e lo scorso anno, inarrestabile, con Irama per riproporre La Mia storia tra le dita.

Ma ad inizio articolo parlavamo di numeri importanti su Spotify…

Sanremo 2023 Gianluca Grignani arriva direttamente dal podio di Spotify

Gianluca manca dal mercato discografico con un disco di inediti dal 2014/2015 (nel 2016 uscì un best of con duetti). Eppure al momento dell’annuncio dei 22 big del Festival di Sanremo 2023, a cui poi si sono aggiunti i 6 da Sanremo Giovani è il secondo artista per ascoltatori mensili su Spotify.

Il risultato importantissimo arriva sopratutto grazie al grande successo che il cantautore riscuote in Sudamerica. Nonostante il suo boom nei paesi dell’America Latina sia avvenuto nel 1994, Gianluca continua ad essere ascoltato ancora oggi e pensate che la versione spagnola de La Mia storia tra le dita è quasi a quota 250 milioni di stream. Nessun brano di Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Nek o Eros Ramazzotti, i nostri artisti più noti degli ultimi trent’anni, è riuscito a raggiungere ad oggi questo traguardo.

Tornando agli ascoltatori mensili su Spotify Gianluca Grignani, dopo Lazza, risultava il più ascoltato sulla nota piattaforma e lo è ancora oggi. Ecco qui i numeri aggiornati degli ascoltatori mensili: