Sanremo 2023 – Coma_Cose: “Dopo la nostra crisi ci sentiamo rigenerati”

Coma_Cose conferenza stampa Sanremo 2023.

Il brano che i Coma_Cose presenteranno alla serata delle cover, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, è stato proposto da Francesco Bianconi che l’aveva già provinato per un suo disco. I Baustelle sono stati la loro prima scelta, ma avevano un po’ di timore perché si tratta di una band che non ha mai partecipato al Festival né si è mai avvicinato.

California ha come modello Anna Oxa, ma ancora non l’ha incontrata: “Non saprei cosa dirle, magari l’abbraccio e basta“.

Il brano presentato a Sanremo, come l’intero disco, è nato dalla crisi del loro rapporto e li ha portati a trovare un nuovo equilibrio per una coppia che vive e lavora insieme. Hanno imparato a viaggiare su due rette parallele che ogni tanto si incontrano.

L’allontamento è stato un momento importante per fare chiarezza sulle percezioni. Avere dei domenti solo per noi è importante.

Nel disco ci sono canzoni dove canta solo anche uno dei due.

Scrivere in due è bellilssimo, ma ha anche le sue difficoltà.

Ci sentiamo rigenerati e abbiamo rinvigorito un rapporto. Ci faremo un tatuaggio.