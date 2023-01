Sanremo 2023: Amadeus sbarca su TikTok e annuncia i cantanti che si esibiranno in piazza Colombo

Amadeus è sbarcato questa mattina per la prima volta in assoluto su TikTok (scherzando sul fatto che fino ad oggi “non era abbastanza social” secondo l’opinione di Gianni Morandi e della moglie Giovanna) per fare uno dei suoi classici annunci in esclusiva sul Festival di Sanremo 2023.

In mattinata, sulla nota piattaforma, “Ama” ha quindi confermato che anche stavolta sul palco esterno di Piazza Colombo, ad un centinaio di metri dall’Ariston, si esibiranno alcuni noti artisti italiani in collegamento con l’Ariston: i nomi annunciati sono dunque quelli di Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di lista.

Anche per l’edizione 2023 di Sanremo, dunque, ci saranno un totale di tre palchi: il primo è ovviamente quello dell’Ariston, il secondo è quello di Piazza Colombo e infine il terzo sarà quello della nave di Costa Crociere, che ospiterà le esibizioni di Salmo, Fedez e Guè.

Secondo le nostre fonti, tra l’altro, alcuni dei nomi che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo avevano anche presentato un pezzo ad “Ama” per questa edizione del Festival: stiamo parlando di Annalisa, Nek e Renga (che pare abbiano poi ritirato la candidatura) e Piero Pelù, ai quali probabilmente il conduttore ha voluto regalare questa piccola grande soddisfazione dopo il “no” ai loro pezzi.

Come seguire Sanremo 2023 su TikTok

In attesa che la kermesse prenda il via il prossimo 7 febbraio, potete già iniziare a fare i vostri pronostici e commentare i cantanti in gara tramite l’hashtag #Sanremo2023, oltre ovviamente a seguire l’account ufficiale @sanremorai. Sul profilo TikTok del Festival di Sanremo 2023, ovviamente, gli utenti avranno accesso esclusivo a video di repertorio, highlights, contenuti inediti e di backstage con i protagonisti del Festival. I contenuti creati ad oggi riguardo al Festival, tra l’altro, hanno già superato le 50 milioni di visualizzazioni.

L’appuntamento con la kermesse, vi ricordiamo, è fissato dal 7 all’11 febbraio prossimi.