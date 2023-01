Tra le cantanti Annalisa è la regina di YouTube nel 2022 con più di 100 milioni di views

Le artiste italiane con più visualizzazioni su YouTube nel 2022… è Annalisa la regina.

Si dice che la musica al femminile fatichi di più nel nostro paese ad affermarsi e in effetti le classifiche di vendita parlano chiaro da questo punto di vista. Nella Top 100 vendite album FIMI di fine anno solo quattro presenze: Elisa, Madame, Ariete e Anna (trovate la chart completa qui).

Sono tante però le voci al femminile che godono di stima e seguito da parte del pubblico e che riescono a ottenere risultati in radio, nello streaming e su YouTube diventando a volte un valore aggiunto per alcuni brani, sopratutto i tormentoni dell’estate dove diventano anche indispensabili.

Ma quali sono le artiste donne italiane che hanno ottenuto più visualizzazioni nel 2022 su YouTube in Italia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Le artiste italiane con più visualizzazioni su YouTube nel 2022

Non entrano in Top 10 ma ci fanno vicine Emma, Noemi, Madame, Giorgia e Francesca Michielin. Si ricorda inoltre che le visualizzazioni tengono conto delle visualizzazioni del 2022 di tutto il catalogo dell’artista, collaborazioni in brani altrui comprese,

Partiamo quindi dalla posizione numero #10 dove troviamo Giusy Ferreri che, nonostante un Sanremo non andato per nulla bene e nessun singolo estivo spacca classifiche come negli anni precedenti, colleziona oltre 53. milioni di views. Potenza delle tante hit lanciate nelle estati scorse.

Al nono posto troviamo, grazie sopratutto al successo del brano presentato al Festival, Ciao ciao, La rappresentante di lista con oltre 54 milioni di visualizzazioni. Ottavo posto per Laura Pausini che, nell’anno appena concluso, ha lanciato un solo nuovo brano, Scatola. Per lei più di 71.000.000 di views. Settimo posto, grazie al tormentone estivo La Dolce vita, per Mara Sattei con oltre 71.200.000 visualizzazioni di cui quasi 68.000.000 appartenenti al brano con Fedez e Tananai.

Sesto posto per l’altra regina dell’estate, Baby K. Anche lei quest’anno con Bolero in duetto con Mika, non ha ripetuto il successo degli anni scorsi (su YouTube oltre 16 milioni di visualizzazioni). Il suo bottino totale del 2022 è di oltre 74 milioni di views.

Quinto posto per Elisa che nel 2022 è tornata a Sanremo, pubblicato un nuovo disco e lanciato singoli con Jovanotti e Matilda De Angelis. Visualizzazioni del 2022? oltre 75 milioni. Poco più su la regina delle radio italiane, Elodie, con quasi 81 milioni di stream.

Ed ora scopriamo il podio, le tre regine di YouTube nel 2022. Cliccate in basso su continua.