Sanremo 2022 vendite. Il Festival è stato un successo televisivo con numeri da capogiro e serate con oltre il 65% di share. Ma siccome il punto focale della manifestazione è la musica è importante vedere come, dopo una settimana, si sta muovendo il mercato delle canzoni che hanno partecipato alla Kermesse messa in piedi da AMADEUS III.

Partiamo ricordando un dato importante: ad ottobre 2021 le vendite di Sanremo 2021 (detto anche AMADEUS II) era superiori a 1.855.000 copie/Unità, una cifra che, tenendo conto dei Festival dell’epoca FIMI (dal 2010 in poi) lo collocava al primo posto con più del doppio di copie certificate rispetto al secondo (ovvero il secondo Festival di Claudio Baglioni).

E le vendite Sanremo 2022 come sono partite?

Sanremo 2022 vendite

Partiamo con una previsione… AMADEUS III batterà AMADEUS II. La partenza è infatti già col botto.

Come fa notare Enzo Mazza, CEO della FIMI, infatti solo nella settimana del Festival secondo i dati di GfK, sono stati quasi 1 miliardo 200.000 gli stream delle 25 canzoni in gara a Sanremo… ben il 21% in più rispetto al 2021. Un successo che ha visto già tre canzoni del Festival (di cui solo una tra quelle arrivate sul podio) conquistare una certificazione questa settimana nonostante l’innalzamento delle quote da 35.000 a 50.000 copie per il disco d’oro e da 70.000 a 100.000 per quello di platino.

Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 hanno infatti già conquistato il disco di platino con la loro Brividi. Disco d’oro invece per la super ballad Ovunque sarai di Irama (4a classificata) e il tormentone Ciao ciao de La Rappresentante di lista (settimi nella classifica generale).

E siamo certi che è solo l’inizio visto che la Top 20 dei singoli FIMI dello scorso venerdì si è chiusa con le prime 16 posizioni occupate tutte da brani di Sanremo 2022, quella di Spotify con le prime 15 posizioni 100% Sanremo e che in radio, secondo i dati EarOne, non solo il podio è tutto Sanremese ma ben 19 brani su 25 sono presenti nella Top 50.

Insomma, forse con questi numeri sarebbe il caso che AMADEUS III inizia a dare il benvenuto ad AMADEUS IV.