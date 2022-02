Sanremo 2022: Nella notte delle cover trionfa Gianni Morandi (e Jovanotti)

SANREMO 2022 quarta serata classifica

Per la serata delle cover i 25 cantanti hanno scelto canzoni a loro scelta degli anni 60, 70, 80, 90, stasera votano tutte le giurie (33% sala stampa, 33% demoscopica1000 e 34% televoto). La giuria della stampa e la giuria demoscopica (da quest’anno demoscopica 1000) sono gestite, come da quattro anni, da Noto Sondaggi.

Un viaggio nella musica, i cantanti si sfidano con la storia della musica ed è una serata veramente emozionante, nuove generazioni che si confrontano con le vecchie e anche con le vecchie canzoni. Grandi emozioni…

I primi due cantanti ad esibirsi sono Noemi canta (You Make me feel like) A Natural woman di Aretha Franklin e Giovanni Truppi con Vinicio Capossela in Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André con bellissima apparizione di Mauro Pagani.

Prima apparizione di Mariachiara Giannetta, scambio veloce di battute su come è stata coinvolta a Sanremo, poi si riprende la gara con Yuman con Rita Marcotulli in My way di Frank Sinatra, Le Vibrazioni con Sophie and The Giants e Beppe Vessicchio in Live and let die di Paul McCartney, Sangiovanni con Fiorella Mannoia canta A muso duro di Pieragnelo Bertoli.

Fiorella Mannoia ci ricorda che nel 1987 lei cantò sul quel palco Quello che le donne non dicono. Emma con Francesca Michielin in Baby one more time di Britney Spears. Quest’ultima esibizione molto

Gianni Morandi con Jovanotti, a sorpresa, in un medley Occhi di ragazza, Un mondo d’amore, Ragazzo Fortunato e Penso Positivo. In questa esibizione sembrano fuori gara… pezzi indimenticabili e pubblico in piedi. Finalmente i fiori sono per tutti, uomini e donne.

Poi entriamo negli anni 80 con Elisa in What a feeling di Irene Cara e danza Elena D’Amario (ballerina di Amici). Abbiamo ballato fino alla fine. Come non farlo?

Achille Lauro con Loredana Bertè in Sei bellissima. Alla fine dell’esibizione Achille Lauro s’inginocchia e poi regala un mazzi di rose a Loredana, le dedica delle parole molto toccanti chiedendole “scusa” a nome suo, metaforicamente a nome di tutti i maschi. Lo fa riscrivendo Sei Bellissima. Che strano uomo sono, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna, Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio, perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere, Che strano uomo sono io, capace solo di dire “Sei bellissima”, Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore, Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via.

Maurizio Lastrico e Mariachiara Giannetta scrivono un pezzo di teatro molto divertente utilizzando tantissime canzoni italiane.

Riprende la gara con Matteo Romano con Malika Ayane in Your song. Molto intensa questa interpretazione e bravo Matteo Romano in inglese. Irama con Gianluca Grignani cantano La mia storia tra le dita. Ditonellapiaga e Rettore in Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Iva Zanicchi canta Canzone nella versione di Milva. Doveroso omaggio ad una grandissima cantante scomparsa. Ana Mena si fa accompagnare da Rocco Hunt per un medley de Il Mondo, Figli delle stelle, Se mi lasci non vale.

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra in Be my baby delle The Ronettes. Dirty Dancing 2.0 all’Ariston.

Poi tocca a Massimo Ranieri insieme a Nek che omaggiano Pino Daniele con Anna verrà.

A sorpresa Jovanotti ritorna sul palco come ospite questa volta, chiama Il Festival degli amici nel lungo racconto di aneddoti si commuove Amadeus.

Jovanotti recita anche Bello mondo di Mariangela Gualtieri poi canta Che sarà dei Ricchi e Poveri.

Dalla Costa Toscana i Pinguini Tattici Nucleari cantano Ringo Star.

Tocca poi a Michele Bravi in Io vorrrei…non vorrei…ma se vuoi… di Lucio Battisti seguito Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Rkomi con Calibro 35 invece ci propone un medely di Vasco Rossi Fegato Spappolato, Deviazioni, Cosa succede in città.

Mariachiara Giannetta ci racconta come ha affrontato il suo ruolo di Blanca, una serie RAI sui non-vedenti, e lo fa attraverso quattro non-vedenti che chiama i guardiani. Emozionante il suo discorso e anche l’attrice si commuove. Riprende la gara Aka 7even con Arisa in Cambiare di Alex Baroni. Highsnob & Hu con Mr. Rain in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Spezza la gara Lino Guanciale che promuove le due fiction di cui è protagonista.

Gli ultimi ad esibirsi Dargen D’Amico canta La Bambola resa celebre da Patty Pravo, Giusy Ferreri insieme a Andy dei Bluvertigo in Io vivrò senza te di Lucio Battisti. Fabrizio Moro in Uomini soli dei Pooh, Tananai con Rosa Chemical in A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Massimo Alberti e Amadeus trasformano l’Ariston in una discoteca anni ’60 ’70 ’80 ’90

La classifica delle Cover:

Gianni Morandi e Jovanotti – Medley Mahmood & Blanco – Il cielo in una stanza Elisa – What a feeling

