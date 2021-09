Festival di Sanremo 2022: arriva il contratto dalla Rai al comune... abolite le nuove proposte e su Area Sanremo...

Sanremo 2022 sarà senza girone delle Nuove proposte ritornando all’idea lanciata nel 2019 (e poi abolita con l’arrivo di Amadeus) da Claudio Baglioni. A confermarlo il fatto che sia arrivato al Comune della città il contratto della Rai.

Noi ve lo avevamo anticipato una settimana fa in esclusiva in questo articolo. Una notizia che è stata ripresa da tantissimi siti (alcuni citando la fonte, altri no) e altrettanti hanno insinuato che fosse una fake news (come se stessimo qui a pettinare i Cicciobelli pelati…).

Al Festival di Sanremo 2022, a febbraio, ci saranno quindi solo big in gara e tra loro i vincitori della finale di Sanremo giovani di dicembre promossi sul campo. Per questo motivo gli artisti salirebbero a 24/26.

SANREMO 2022 senza nuove proposte E AREA SANREMO?

Cosa accadrà quindi ad Area Sanremo, la manifestazione collaterale gestita dal comune di Sanremo e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, che della frase “L’unico Contest che porta due artisti in gara al Festival” ha fatto il suo più grande punto di forza?

I vincitori passeranno non più a otto, come sempre è stato, ma a quattro. Il sindaco Bianchieri pare abbia tentato di aumentare a sei il numero ma non c’è stato verso.

Area Sanremo quindi non potrà più fornire la certezza di portare due artisti nella kermesse principali ma almeno darà spazio a 4 vincitori di esibirsi in prima serata su Rai1 (gli anni scorsi gli 8 vincitori venivano ascoltati dalla Commissione Musicale delle Nuove proposte Rai e solo i due scelti avevano visibilità).

In totale saranno 8 artisti scelti dalla commissione Rai e 4 da Area Sanremo ad esibirsi a Sanremo Giovani. Di questi dodici due accederanno di diritto tra i Campioni di Sanremo 2022. Il numero, due, in realtà non è ancora stato confermato.

Diciamo che se gli artisti scelti aumentassero a quattro questa cosa toglierebbe un po’ di ansia alle etichette indipendente che temono che con solo due posti le major la faranno da padrone.

Ora bisogna solo aspettare che la notizia venga diramata con comunicazione ufficiale e che i regolamenti, per Sanremo Giovani e Area Sanremo, quest’anno molto in ritardo vengano resi noti.