Sanremo 2022: classifica e pagelle della redazione un mese dopo

Sanremo 2022.

È passato un mese dal Festival di Sanremo 2022 e noi della Redazione di All Music Italia (come tanti appassionati di musica) abbiamo continuato ad ascoltare i brani in gara dai nostri device. Come sarà cambiata la nostra opinione in questo tempo? La versione in studio ci avrà fatto un’impressione diversa ad quella live del palco dell’Ariston?

Ecco la nostra classifica con le posizioni guadagnate e perse rispetto a quella stilata dopo le esibizioni della terza serata (leggi qui).

SANREMO 1 MESE DOPO

LA CLASSIFICA DELLA REDAZIONE

1 – Mahmood e Blanco – Brividi (=)

2 – Irama – Ovunque sarai (+7)

3 – Dargen D’Amico – Dove si balla (=)

4 – La rappresentante di lista – Ciao ciao (-2)

5 – Elisa – O forse sei tu (=)

6 – Tananai – Sesso occasionale (+17)

7 – Sangiovanni – Farfalle (+6)

8 – Matteo Romano – Virale (-4)

9 – Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica (-4)

10 – Emma Marrone – Ogni volta è così (+5)

11 – Michele Bravi – Inverno dei fiori (+1)

12 – Gianni Morandi – Apri tutte le porte (+6)

13 – Rkomi – Insuperabile (-5)

14 – Fabrizio Moro – Sei tu (-7)

15 – Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare (-1)

16 – Achille Lauro – Domenica (+2)

17 – Aka7even – Perfetta così (-2)

18 – Noemi – Ti amo non lo so dire (-9)

19 – Highsnob e Hu – Abbi cura di te (-10)

20 – Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (-5)

21 – Le Vibrazioni – Tantissimo (+3)

22 – Giusy Ferreri – Miele (=)

23 – Iva Zanicchi – Voglio amarti (-3)

24 – Ana Mena – Duecentomila ore (+1)

25 – Yuman – Ora e qui (-4)

Highsnob e Hu con la loro Abbi cura di te perdono perdono ben 10 posizioni, passando dalla 9a alla 19esima posizione. Perfomance simile per Noemi con Ti amo non lo so dire che era 9a e finisce 18esima. Un po’ meglio Fabrizio Moro che perde 7 posizioni (dalla 7 alla 14).

Chi guadagna più posizioni? Sangiovanni e Gianni Morandi guadagnano 6 posizioni. Meglio di loro fa Irama con Ovunque Sarai con 7 (era 9° e finisce 2°), ma l’artista che ha migliorato di più la sua posizione in classifica è stato Tananai che, dopo le performance live per noi era 23° (terzultimo) ed ora è 6!

Con Irama sul podio rimangono stabili Mahmood e Blanco (confermano il 1° posto) e Dargen d’Amico che, per noi, è sempre terzo.

Perde la medaglia d’argento La Rappresentante di Lista, che deve accontentarsi della medaglia di legno.

Nelle prossime pagine troverete le pagelle dei redattori di All Music Italia che hanno commentato le loro prime 5 posizioni e le ultime tre.