Sanremo 2022 gli ascolti in anteprima dei brani dei Big in gara... un Festival tutto da ballare.

Sanremo 2022 canzoni in gara. I primi pareri dopo l’ascoltato in anteprima delle 25 canzoni dei big in gara riservato alla stampa.

Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus segue la scia di quello dello scorso anno, amato dalle radio e dal pubblico dello streaming, e mette la quinta ancor di più in quella direzione… brani che per mesi invadano le classifiche facendoci muovere mani e gambe (…e culo. Citando il brano de La Rappresentante di lista).

Sanremo 2022 è un Festival in cui a dominare nei testi è l’amore. Quello “classico” di coppia (vedi i brani di Irama o Iva Zanicchi, giusto per fare un paio di esempi), quello più universale (il brano di Fabrizio Moro, il racconto di un sentimento di amicizia e fratellanza così grande che non usare la parola d’amore sarebbe riduttivo) e con solo due artisti, Michele Bravi e la coppia Mahmood con Blanco, che non fanno chiari riferimenti di genere.

È un Festival senza Nuove proposte ma ugualmente giovane con tanti nomi giovani tra cui Blanco, Aka 7even, Sangiovanni Irama a cui si aggiungono i promossi sul campo di Sanremo Giovani, Matteo Romano, Tananai e Yuman.

Sanremo 2022 è un Festival con poche ballad. Talmente poche che, nell’ascolto dei 25 brani in gara, l’attenzione cade inevitabilmente su di loro.

È anche un Festival in cui è difficile provare a fare un pronostico sul podio e parliamoci chiaro, un solo ascolto può dire tanto ma può anche confondere. Per questo ogni possibile giudizio in questo articolo potrà cambiare con i successivi ascolti, in positivo o in negativo.

Per questo abbiamo deciso di non dare voti alle canzoni ma, ispirandoci a quello che avviene proprio al Festival, dividerle e collocarle in quattro colori: oro, verde, giallo e rosso. Categorie dove ovviamente l’oro rappresenta i pezzi più riusciti e il rosso quelli meno.

