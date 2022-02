SANREMO 2022: Amadeus batte se stesso e porta a casa il miglior risultato degli ultimi 17 anni

Sanremo 2022 ascolti prima puntata supera i record e raggiunge 10.911.00 spettatori netti, che corrispondono al 54,7% di share.

Il Festival di Amadeus (e Fiorello) arriva alla sua terza edizione e indubbiamente ogni anno il direttore artistico si ingegna per adottare alcuni miglioramenti.

La prima puntata di ieri, martedì 1 febbraio 2022, ha sorpreso sicuramente per le tempistiche: il primo cantante in scaletta si è esibito prima delle 21 ed, entro la mezzanotte, tutti gli altri 11 cantanti previsti. Lo show è poi terminato poco dopo l’1 di notte, in seguito a monologhi, ospiti e classifiche.

Questo ha sicuramente giovato agli ascolti. L’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ha commentato così il successo costituito dal numero di dieci milioni e 911 mila spettatori che hanno assistito ieri dall’Italia al Festival di Sanremo, pari al 54,7 per cento di share:

I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità dell’impegno di chi lavora da mesi per la preparazione del Festival, per l’estro degli artisti e per le scelte artistiche fatte. È un chiaro segnale di netta ripresa della musica italiana e del ruolo che deve avere la tv pubblica nell’intercettare questo fenomeno. Un obiettivo raggiunto attraverso un dialogo tra diverse generazioni e generi artistici che riescono a formare una platea così ampia.

Sanremo 2022 ascolti prima puntata

La prima puntata del 72° Festival di Sanremo, infatti, in onda dalle 21:23 alle 1:12, ha raggiunto 10.911.000 telespettatori, pari al 54.7% di share.

Amadeus è stato accompagnato da Fiorello e, per questa puntata, da Ornella Muti. I cantanti che si sono esibiti sono stati 12 su 25. Gli ospiti sono stati i Måneskin, Matteo Berrettini, i Meduza, Raoul Bova e Nino Frassica e Claudio Gioè.

Si sono, inoltre, esibiti Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima durante un collegamento con la nave Costa Toscana, condotto da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Infine, non è mancato un grande omaggio a Franco Battiato con un estratto de La cura dal Festival di Sanremo 2007.

Dividendo tra prima e seconda serata, la parte dalle 21:23 alle 23:38 è stata vista da 13.805.000 spettatori (54.51% di share), mentre la parte dalle 23:43 alle 1:12 è stata seguita da 6.412.000 spettatori (55.42% di share).

Siamo davanti a un record, non si raggiungeva un risultato così alto in termini di share da Sanremo 2005, condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini.

prime puntate a confronto

Amadeus ha davvero superato se stesso. Abbiamo stilato una classifica degli ascolti medi delle prime puntate da Sanremo 1995 (quando Pippo Baudo ha adottato per la prima volta la formula delle 5 serate) fino a Sanremo 2022. Vediamo dove si posiziona la puntata di ieri sera.