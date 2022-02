SANREMO 2022 ascolti finale: un Festival che ha unito tre generazioni grazie alla musica. Ascolti così non si vedevano dal 20000

Sanremo 2022 ascolti finale.

Ieri sera, sabato 5 febbraio, la finale di Sanremo 2022 ha visto trionfare Mahmood e Blanco e la loro Brividi. Al secondo posto, si è classificata Elisa, con O forse sei tu, e al terzo Gianni Morandi con la sua Apri tutte le porte.

Un Festival che ha unito generazioni e ha sicuramente fatto divertire, commuovere, rilassare.

Non si vedeva un risultato così, in termini di share, da Sanremo 2000, in cui anche in quel caso arrivò terzo Gianni Morandi.

Un numero di spettatori più alto, invece, è stato solo nel Sanremo 2002.

La finale 2022 è stata seguita nella prima parte, che è andata dalle 21:22 alle 23:54, da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1%. La seconda parte, invece, dalle 23:58 alle 01:48, da 10 milioni 153 mila spettatori, pari al 72.1% di share. La proclamazione dei vincitori è stata alle 01:49, seguita da 6 milioni 422 mila spettatori, con uno share del 73.4%.

L’ascolto complessivo risulta (21.22–25.48) quindi di 13 milioni 380 mila spettatori con uno share pari al 64.9%.

La finale di Sanremo 2020, primo Festival di Amadeus, aveva raggiunto il 60.6% di share, con 11.477 milioni di spettatori. Lo scorso anno, invece, hanno guardato la finale vinta dai Måneskin in 9.970 milioni di spettatori con uno share del 54.4%.

le parole di marinella soldi

Ecco cosa ha dichiarato questa mattina la Presidente Rai Marinella Soldi:

Gli straordinari dati di ascolto dell’ultima serata sono la conferma che questo Festival ha davvero colpito nel segno. Sanremo 2022 ha unito le generazioni, mettendo insieme cantanti di ogni età, ha fatto parlare, con linguaggi diversi, una società attuale ed inclusiva.

L’offerta Rai ha attraversato tutte le piattaforme, partendo dalla tv generalista per passare alla radio ed esplodere sui social, rimanendo sempre fruibile in streaming. La partecipazione è stata massima, polemiche comprese.

È stata una grande prova e una dimostrazione di quel che la Rai può offrire, partendo dalla tradizione e dalla sua storia per integrarla e superarla in un prodotto e in una fruizione adeguata a tutti i suoi spettatori.

Di questo Festival è importante anche sottolineare il successo social: perché la rilevanza della Rai servizio pubblico non si può misurare solo sugli ascolti dei propri prodotti, ma anche sulla capacità di essere presenti nei luoghi in cui si crea dibattito e si formano opinioni – quindi, oggi, sui social media.

Voglio ringraziare gli oltre 13 milioni di italiani che hanno seguito il Festival in diretta e i milioni che hanno partecipato a questa grande festa dello spettacolo in streaming, sui social, in radio. E un grazie a chi il Festival lo ha fatto diventare realtà lavorando dietro le quinte e sul palco: Amadeus, gli artisti, il direttore Coletta e tutto il personale Rai.

Clicca su CONTINUA per vedere come si posiziona la finale di Sanremo 2022 rispetto alle finali dal 1995 al 2021.