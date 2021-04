Sanremo 2021: ecco il perché, e i numeri, per cui il Festival di Amadeus è il successo più grande degli ultimi dieci anni

Sanremo 2021 da record. Nonostante i negozi di dischi chiusi (a parte ovviamente le catene online) e le certificazioni FIMI per i singoli aumentate di soglia dallo scorso anno per bilanciare l’effetto streaming, il secondo Festival di Amadeus si sta rivelando un successo per quel che riguarda la cosa più importante… le canzoni e le vendite, numeri per cui, fossi nei panni dei discografici, chiederei a gran voce il suo ritorno per il terzo anno consecutivo.

In questa nuova settimana tre nuovi brani conquistano il disco d’oro mentre un altro disco, il secondo ad oggi, arriva a conquistare un riconoscimento. Si tratta per la precisione de La Rappresentante di lista, Aiello ed Ermal Meta, per i singoli, e Madame per gli album.

Il tutto porta questo Sanremo 2021 a quota 13 canzoni certificate su un totale di 34 (26 Campioni più 8 giovani) e due album discografici. Se i dischi vanno più a rilento, per ovvi motivi, per i singoli il risultato in termini di canzoni certificate è il più alto degli ultimi dieci anni, almeno da Sanremo 2010 in poi (ovvero nell’epoca delle certificazioni FIMI).

Sanremo 2021 – 13 singoli – 2 album

Sanremo 2020 – 9 singoli – 5 album

Sanremo 2019 – 10 singoli – 6 album

Sanremo 2018 – 4 singoli – 4 album

Sanremo 2017 – 10 singoli – 4 album

Sanremo 2016 – 11 singoli 4 album

Sanremo 2015 – 6 singoli – 5 album

Sanremo 2014 – 3 singoli – 3 album

Sanremo 2013 – 5 singoli – 5 album

Sanremo 2012 – 6 singoli – 4 album

Sanremo 2011 – 4 singoli – 6 album

Sanremo 2010 – 6 singoli – 5 album

