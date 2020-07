Sanremo 2021. La scorsa settimana ha fatto molto discutere un’intervista di Amadeus rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni in cui il conduttore ha svelato un importante cambiamento nel regolamento.

Incalzato da una domanda del giornalista il direttore artistico della kermesse ha confermato che l’eta massima per partecipare nelle categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, è stata abbassata rispetto ai 36 anni che vigevano da regolamento ormai da diversi anni.

La cosa ha fatto molto discutere artisti, produttori, case discografiche e addetti ai lavori (qui trovate le dichiarazioni esclusive rilasciate a All Music Italia dal CEO di FIMI, Enzo Mazza, e dal Presidente di AFI, Sergio Cerruti).

Eppure in quell’articolo, in cui si dichiarava che l’età sarebbe scesa a 30 anni, c’era un errore, probabilmente di battitura.

Sanremo 2021 – Il limite d’età per le Nuove proposte

Secondo quanto si apprende nel nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni in un trafiletto su Sanremo 2021, il limite d’età per partecipare alla categoria Nuove proposte, è stato sì abbassato, ma a 33 anni e non a 30 come riportato sul precedente numero della rivista.

Le polemiche si placheranno a questo punto? Lo scopriremo nei prossimi giorni.