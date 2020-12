Sanremo 2021: Achille Lauro ospite tutte le sere e Elodie...

Visto le discussioni e le polemiche di questi giorni sarebbe il caso di dire… “Finchè la barca va… lasciala andare!” Una citazione più che mai azzeccata vista anche la partecipazione in gara di Orietta Berti che tornerà sul palco dell’Ariston 29 anni dopo l’ultima volta. Amadeus, dopo aver parlato di Sanremo 2021 ai microfoni di Radio Zeta, ha proseguito svelando alcuni dettagli durante la conferenza stampa di presentazione de L’Anno che Verrà, il classico Capodanno di Rai 1.

I nomi di Achille Lauro ed Elodie nei giorni precedenti all’annuncio dei 26 Big in gara si sono susseguiti e in molti hanno immaginato di poterli rivedere in gara. Invece il Direttore Artistico per loro ha immaginato un ruolo differente.

SANREMO 2021 – IL RUOLO DI ELODIE E ACHILLE LAURO

Achille Lauro, come già anticipato in nostro articolo di qualche giorno fa, tornerà per il terzo anno di fila a Sanremo, anche se non in gara. Sarà ospite ogni sera, un po’ come accaduto a Tiziano Ferro nella scorsa edizione.

“Sta preparando 5 quadri. A me piace chiamarli così. Sono 5 cose bellissime, un’esibizione più bella dell’altra.”

C’è da credere che l’artista sarà in grado di sorprendere anche questa volta e chissà… magari presenterà dal vivo per la prima volta un brano tratto dal nuovo disco che, a suo dire, rivoluzionerà la musica italiana.

Altra presenza confermata è, quindi, Elodie.

“Sarà una delle piacevoli presenze femminili in una delle cinque sere.”

Terza volta all’Ariston per Elodie dopo le partecipazioni del 2017 con Tutta Colpa Mia e del 2020 con Andromeda e le bocciature del 2018 e 2019.

Sul palco in veste di valletto salirà anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che rinnoverà il connubio tra calcio e musica che il Festival ha spesso celebrato.

La macchina organizzativa è in pieno fermento. Siamo certi che d’ora in poi ogni giorno scopriremo un nuovo tassello di Sanremo 2021.