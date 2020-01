Festival di Sanremo 2020 dopo l’ascolto dei 24 brani dei big in gara avvenuto ieri in esclusiva per la stampa (qui le nostre opinioni) avvenuto ieri andiamo ad approfondire meglio di cosa parlano le canzoni di questo 70esimo Festival di Sanremo dividendole per categorie.

Vincono come sempre le canzoni d’amore, ben 10 su 24. Le canzoni che parlano della famiglia, nello specifico madri, figli e nipoti, sono tre. Sette brani sono riflessioni sulla vita.

Sono quattro infine i brani che affrontano in qualche modo il tema sul sociale.

Iniziamo ovviamente con…

Le canzoni d’amore

Achille Lauro su un tappeto elettronico dance canta:

“Me ne frego, dimmi una bugia me la bevo, si sono ubriaco ed annego…”

Alberto Urso punta tutto sulla voce in una dedica d’amore resa epica dagli archi.

“Per te ho nel cuore il sole ad est, e nel mondo, ovunque vada, mi ricorderà la strada che porta fino a te…”

Diodato canta: “Ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te…”

Elodie cerca invece di liberarsi dalle catene dell’amore in Andromeda…

“La mia fragilità è la catena che ho dentro ma se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda…”

Enrico Nigiotti dopo la parentesi fortunata del singolo Notturna torna a cantare la passione…

“Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini…”

Parla d’amore, a modo suo, anche Francesco Gabbani in Viceversa…

“Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa…”

Il dolore nell’amore è protagonista di Dov’è de Le Vibrazioni…

“Dov’è dov’è dov’è mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l’orizzonte e l’odio arreso al bene…”

Amore allo stato pure per Lo sappiamo entrambi di Riki…

“Restiamo distanti restandoci accanto, non lo noti anche tu?”

Canta d’amore anche Tosca che in Ho amato tutto dice:

“Con te ho riscritto l’alfabeto, di ogni parola stanza il significato perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che ci annega e ci lascia senza fiato…”

La parentesi sulle canzoni d’amore si chiude con Raphael Gualazzi che in Carioca canta:

“Voglio sorridere dei miei sbagli, voglio rivivere sogni immensi, voglio una vita che non finisce più…”

