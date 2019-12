Festival di Sanremo 2020 big in gara. Dopo il nostro ultimo editoriale (vedi qui) è ora di tirare le fila del discorso Festival.

Ormai ci siamo quasi, giovedì sera, il 19 dicembre, andrà in onda Sanremo Giovani mentre, tra circa venti giorni, il 6 gennaio per l’esattezza, Amadeus svelerà il mistero sui 20/22 big in gara nella 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tra gli addetti ai lavori circola la voce che i giochi siano ormai conclusi e che dallo staff del direttore artistico siano partite le telefonate per avvertire i prescelti.

Un preavviso necessario per prepararsi in tempo visto che, novità di questa edizione, l’intero cast del 20/22 nomi, dovrebbe essere presente il 6 gennaio nello speciale de i Soliti ignoti in onda nella prima serata di Rai 1.

Ora, a 20 giorni dall’annuncio ufficiale è quindi giunto il momento di ridurre le famose liste di pronostici a 20/22 nomi. Quindi cominciamo…

IMPORTANTE! Si ricorda che quello che leggerete non è l’effettivo cast del Festival di Sanremo 2020 big, ma semplicemente la lista di All Music Italia ricavata nell’incrociare quelli che sono i rumors con le diverse nostre fonti.

Clicca su continua per scoprire la nostra lista.