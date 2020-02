Sanremo 2020 Amadeus in conferenza stampa alla vigilia della finale.

Stasera si chiude una settimana indimenticabile. Per Amadeus è un sogno che si è realizzato, ma non solo quello di condurlo, ma realizzare il festival che sognava…

“Nelle interviste ho sempre raccontato quello che volevo e sono riuscito a portarlo sul palco dell’Ariston. Volevo un festival familiare, dovevamo unire due mondi: il presente/futuro e la tradizione. Questi ingredienti hanno permesso che questo Festival diventasse davvero familiare. Mi rende felice il dato dei giovani dove ho avuto l’81% di share. Ringrazio i giovani, i giovani cantanti, ho incontrato adesso Marco Sentieri e il vincitore Leo Gassmann e ci siamo abbracciati e mi hanno detto che hanno visto in me un fratello maggiore. Ci tenevo a portare dei giovani forti sul palco dell’Ariston e sono felice del rapporto che ho creato con loro. Di loro ne sentiremo parlare.”

Riguardo allo show di stasera…

“L’imprevedibilità è quello che ho sempre desiderato di questo festival. Imprevedibilità e spontaneità. Devo recuperare sonno, questa notte ero in giro a cercare Bugo. L’ho trovato e abbiamo parlato…”

Interviene Sabrina Salerno:

“Stasera canto.”

Amadeus:

“Sì, stasera canti, non potrebbe essere altrimenti.”

Francesca Sofia Novello:

“Sono contenta di come sia andata la serata ieri, sono riuscita ad essere me stessa al 100%. Ringrazio per questa opportunità”.

Amadeus:

“Ringrazio tutte le donne che hanno reso più bello questo Festival di Sanremo, le ringrazio tutte perché tutte hanno portato qualcosa di bello a questo Festival”.

Prende la parola Fasulo:

“Ci sono alcuni nomi che orbitano nelle prime posizioni al di là delle diverse giurie quindi la probabilmente la vittoria se la giocheranno quei nomi.

Tiziano Ferro canterà nel primo momento Alla mia età quindi un medley con Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo e Per dirti ciao.

Qui la scaletta di stasera.

Sanremo 2020 Amadeus la questione Bugo – Morgan

Vedremo Bugo da solo o con Morgan sul palco in qualche modo? Il pezzo del resto è di Bugo come ha sottolineato la casa discografica Mescal…

Fasulo:

“Ci sono due motivi per cui viene esclusa. Una la modifica del testo, l’altra è il ritiro, oltretutto è Bugo che si è fisicamente ritirato e questo porta automaticamente Bugo non ci sarà nemmeno da solo.“

Amadeus conferma:

“Purtroppo questo è il regolamento. Stiamo valutando se possa esserci un’esibizione fuori gara. Sul palco dell’Ariston non li vedremo. Bugo se ne è andato, a ragione probabilmente per il rapporto che c’è tra i due e questo non lo discuto. Ma se n’è andato e il regolamento parla chiaro, se ne è andato il titolare della canzone”

Morgan ha rilasciato un’intervista a Il Giornale dove si è lamentato del fatto che non gli si è consentito di fare le prove. Si chiede se è vero e se è vero che Bugo e Morgan si sono presi a male parole, sputi e calci?

“Se facessimo una classifica del minutaggio, al primo posto ci sarebbe Morgan. Loro hanno provato più degli altri colleghi. Morgan ha avuto l’occasione di provare più volte l’arrangiamento.“

Per quel che riguarda i voti dati al duo…

“…è come quando nella politica si ritira a urne aperte. viene cancellato il voto e ripercentualizzato sugli altri.”

Amadeus:

“So che tra loro c’è stato un problema personale e per quello credo sia giusto parlino loro. Cosa si sono detti e qual’è il loro problema lo devono raccontare loro. Io devo attenuarmi alle regole, il testo è stato cambiato e questo esclude il brano, capisco perché Bugo non ha potuto accettare quel cambiamento. Bugo è una delle persone più educate che ho conosciuto nella mia vita… la prima cosa che mi ha detto è stato ‘Ti chiedo scusa, con tutte le cose che hai da fare sono le quattro del mattino e sei qui a parlare con me’. Morgan mi ha mandato un messaggio questa mattina. Lui è un artista, genio e sregolatezza. I due sono molto amici, ci sta che in un rapporto di amicizia qualcosa accada ed è giusto se la risolvano, mi auguro avvenga. Morgan è stato molto carino con me.“

Bugo e Morgan per la sala stampa sarebbero stati 17esimi. Amadeus conferma, smentendo Morgan, che avrebbe preso Bugo anche da solo in quanto ha scelto la canzone.

Sanremo 2020 la finale

Fiorello raggiunge il desk della Sala Stampa del Roof dell’Ariston.

Amadeus:

“Fiorello, per me, è la persona che ha illuminato il Festival di Sanremo.”

Fiorello:

“Voglio chiedere scusa a tutti. Io ero serio ieri sera quando ho detto perché non decretiamo il vincitore e domani andiamo via. Voglio chiedervi scusa per come ho reagito ieri pomeriggio, quando è uscita una mia intervista.

La mia era una telefonata privata e ingenua, ho letto una cosa che mi ha dato fastidio… sono anni che non chiamo un giornalista per fare ‘AUHHUEUAUAU’ (lo imita con tono incavolato) di solito mi lamento con ‘ahueuau? (lo fa con tono allegro…) ad un certo punto l’ho vista pubblicata e mi sono arrabbiato

Ho chiamato Selvaggia Lucarelli.

Se facessi il giornalista, chiederei se posso pubblicare una telefonata privata. Se mi dicono di no, io non la pubblico.”

Un grande show che finisce tardissimo questo Sanremo 2020. Ci si chiede se la missione è dare un grande show per tutti, se non è il caso di rivedere i tempi? Soprattutto per la gara, torniamo a valorizzare le canzoni in gara?

Risponde Amadeus:

“Questo è lo show di quest’anno. Per l’anno prossimo, chi arriverà (che sia io o un altro) avrà la sua visione di Sanremo. Non l’ho fatto per costringere gli italiani a rimanere sveglio, ma era per il tipo di festival che avevo in mente: unire uno show al tradizionale festival.

In apertura della serata verrà data la classifica e la puntata finirà con la classifica finale.

I giornalisti della carta stampata fanno notare che, per uscire in tempo sulle loro testate, hanno come dead line l’1.30 e, con gli orari di questo festival, si rischia che i giornali di domani non abbiano il nome del vincitore di Sanremo.

Amadeus comunica che tornerà in redazione e lavorerà sugli orari in modo che possano averli per tempo, ovviamente sotto embargo, alla chiusura del televoto.

Sulla questione della grafica di Tecla vincitrice (vedi qui) pubblicata per errore viene dichiarato:

“Si preparano le grafiche prima ed è stata pubblicata per errore. Prontamente è stata tolta.

E’ stato un errore dei nostri social.“

Peccato che anche Tim, sponsor ufficiale del Festival, abbia fatto lo stesso errore pubblicando la stessa grafica con la stessa vincitrice, quindi l’errore può essere davvero solo tecnico?